VfL Osnabrück verliert Spitzenspiel gegen 1. FC Kaiserslautern Stand: 05.03.2022 16:04 Uhr Im neunten Spiel hat es den VfL Osnabrück erwischt. Der Fußball-Drittligist kassierte mit dem 0:1 (0:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern erstmals eine Niederlage im neuen Jahr.

von Christian Görtzen

Diese hat unschöne Folgen für die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning. Durch die Niederlage am 29. Spieltag gegen den Tabellenzweiten sind es für Osnabrück nun schon acht Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsrang. Allerdings haben die Niedersachsen noch das Nachholspiel gegen den Dritten Eintracht Braunschweig (26. März) in der Hinterhand.

Simakala verpasst Führung für den VfL

Bevor der Ball rollte, herrschte erst einmal kollektives Schweigen. Aus Trauer, Bestürzung und Entsetzen über den von Wladimir Putin initiierten Krieg Russlands in der Ukraine. Eingerahmt wurde die Stille im Stadion durch "Putin, du Arschloch!"-Rufen von den Rängen.

Der VfL Osnabrück nutzte das Heimspiel auch zur tatkräftigen Hilfe für die Menschen in dem überfallenen Land. So wird je ein Euro pro verkaufter Eintrittskarte und Fanartikel an die Menschen in der Ukraine gespendet. 15.000 Besucher verfolgten die Partien im Stadion an der Bremer Brücke. Die Behörden hatten am Dienstag einen Antrag des Clubs auf Vollauslastung genehmigt.

Vor der großen Kulisse kam die Partie mühsam in Fahrt. Kaiserslautern bestimmte zunächst das Geschehen. Die erste Chance hatte allerdings Osnabrücks Ba-Muaka Simakala, der den Ball aber in Rücklage über das Tor schoss (25.). Das Duell zwischen den Lila-Weißen und den "Roten Teufeln" wurde danach intensiver. Dies zeigte sich vor allem in der 30. Minute, als es nach einem Zweikampf zwischen Aaron Opoku und FCK-Verteidiger Boris Tomiak zur Rudelbildung kam. Bis auf eine weitere Gelegenheit für Opoku (34.) war nicht mehr viel, so ging es mit dem 0:0 in die Pause.

"Joker" Boyd schockt Osnabrück

Aus der kamen die Niedersachsen schwungvoller zurück und durch Sebastian Klaas (53.) und VfL-Kapitän Marc Heider (56.) recht bald zu Möglichkeiten. Wenig später ruhte die Partie dann aber für mehrere Minuten. Lauterns René Klingenburg hatte sich im Zweikampf mit Timo Beermann schwer verletzt, als er unglücklich auf Kopf und Rücken gefallen war. Er wurde von mehreren Sanitätern auf einer Trage vom Spielfeld gebracht.

Für Klingenburg kam Terrence Boyd in die Partie - und der "Joker" stach schnell. In der 77. Minute erzielte er per Volleyabnahme das 1:0 für den FCK. Es war eine schmeichelhafte Führung, auch wegen eines Kopfballes von VfL-Spieler Sven Köhler an die Latte (71.). Und erst recht war das so, nachdem auch Klaas die Kugel genau dorthin geschossen hatte (84.). Andererseits durften sich die Niedersachsen auch bei ihrem Keeper Philipp Kühn dafür bedanken, dass er gegen Kenny Prince Redondo stark das 0:2 verhinderte (90. +1).

Elf Minuten Nachspielzeit - zwei Topchancen für den VfL

Der VfL rannte weiter an. Emeka Oduah hatte eine sehr gute Gelegenheit zum Ausgleich, doch er kam in der elften Minute der Nachspielzeit nicht an den Ball. Und Oliver Wähling vergab nur Sekunden später eine weitere Top-Chance. Direkt danach ertönte der Schlusspfiff.

29.Spieltag, 05.03.2022 14:00 Uhr VfL Osnabrück 0 Kaiserslautern 1 Tore: 0: 1 Boyd (77.)

VfL Osnabrück: P. Kühn - D. Itter (85. Oduah), Beermann, M. Trapp, Haas - U. Taffertshofer (85. Wähling) - Klaas, Köhler (76. L. Kunze) - Simakala (76. Bertram), Heider, Opoku

Kaiserslautern: Raab - Tomiak, Kraus, Winkler - Hercher, Ritter (90.+5 Niehues), Zuck - Klingenburg (68. Boyd), Ciftci (58. Götze) - Redondo, Hanslik (90.+5 Kiprit)

Zuschauer: 15000



