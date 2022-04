VfL Osnabrück geht in Freiburg unter und kann Aufstieg abhaken Stand: 30.04.2022 15:53 Uhr Fußball-Drittligist VfL Osnabrück muss den Traum vom Aufstieg in die Zweite Liga endgültig begraben. Die ohnehin nur noch geringen Außenseiterchancen der Lila-Weißen sind nach dem 1:4 (1:1) beim SC Freiburg II dahin.

Freiburgs "Lebensversicherung" Vincent Vermeij ließ die Gastgeber in der siebten Minute als erstes jubeln. Osnabrück brauchte Zeit, um den Rückstand abzuschütteln und in die Partie zu finden. Die Offensive der Niedersachsen blieb lange blass und kam erst gegen Ende der ersten Halbzeit in Fahrt. Der VfL erhöhte den Druck und erspielte sich Chancen, der 1:1-Ausgleich durch Sebastian Klaas fiel durch einen verwandelten Strafstoß (45.).

Nach dem Seitenwechsel brachen die Gäste dann ein. Erst traf Freiburgs Hugo Siquet zum 2:1 (54.), dann erhöhte erneut Vermeij auf 3:1 (59.). Nishan Burkart (89.) besiegelte die neunte Saisonniederlage für den VfL (die Statistik zum Spiel). Osnabrück belegt mit 55 Zählern Tabellenplatz fünf. Rang vier - und damit die Qualifikation für den DFB-Pokal in der kommenden Saison - ist für die Niedersachsen zudem stark gefährdet.

TSV Havelse hält bei 1860 München lange mit

Das liegt auch daran, dass 1860 München sich im Heimspiel gegen Absteiger TSV Havelse keine Blöße gab und mit 3:0 (0:0) gewann (die Statistik zum Spiel). Die Niedersachsen verkauften sich dabei allerdings achtbar. Im ersten Durchgang ließ Havelse defensiv kaum etwas zu und hatte selbst Chancen zur Führung, das torlose Remis zur Pause war verdient.

Nach dem Seitenwechsel reichte den "Löwen" dann eine Ecke zur Führung, Semi Belkahia (51.) köpfte ein. Marcel Bär sorgte mit einem Doppelpack (82., 89.) für die Entscheidung. Die Münchner haben durch den Sieg drei Punkte Vorsprung auf Osnabrück, zudem weisen sie die bessere Tordifferenz auf.

SV Meppen unterliegt Absteiger Würzburg

Der SV Meppen unterlag zudem dem bereits feststehenden Absteiger Würzburger Kickers mit 2:4 (2:1) (die Statistik zum Spiel). Christoph Hemlein (10.) brachte die Emsländer mit einem schönen Kopfballtreffer in Führung, die den Gastgebern allerdings keine Sicherheit brachte. Stattdessen foulte Ole Käuper Würzburgs David Kopacz elfmeterreif, Saliou Sané verwandelte zum 1:1 (15.). Beyhan Ametov (45.+2) sorgte noch vor dem Seitenwechsel für die erneute und verdiente Meppen-Führung.

Würzburg drehte in Durchgang zwei auf - und auch die Partie. Leon Schneider (59.) und Maximilian Breunig (67.) stellten den Spielverlauf auf den Kopf. Marvin Pourie (80.) sorgte mit dem 4:2 für die Entscheidung. Meppen bleibt in der Tabelle auf Rang zwölf.

