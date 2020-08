Stand: 15.08.2020 16:03 Uhr

Verbandspokal: Schwerin unterliegt Torgelow

Der FC Mecklenburg Schwerin schnupperte an der Überraschung, musste sich in letzter Sekunde aber geschlagen geben: Im Halbfinale des Fußball-Landespokals von Mecklenburg-Vorpommern hat der Verbandsligist am Sonnabend im heimischen Sportpark Lankow gegen das Oberliga-Team des Torgelower FC Greif mit 1:2 (1:1) verloren. Damit steht Torgelow wie im Vorjahr im Endspiel. Gegner am 22. August im Rostocker Ostseestadion (Livestream im Livecenter bei NDR.de) ist entweder der FC Hansa Rostock oder Schönberg 95. Der Verbandsligist empfängt den Drittligisten am Sonntag um 14 Uhr. Dem Landespokalsieger winkt im DFB-Pokal ein Heimspiel gegen Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart.

Schwerin früh in Unterzahl

Die Schweriner, MV-Pokalfinalist von 2018, waren nach der Roten Karte gegen Jan Deters (4.) und der Torgelower Führung durch Adrian Skorb (11.) früh in Rückstand geraten, kamen durch einen von Kapitän Tino Wikowski verwandelten Foulelfmeter (45.+4) aber noch vor der Pause zurück. In Unterzahl kämpften die Gastgeber bei hochsommerlichen Temperaturen bis zum Umfallen, mussten in der zweiten Minute der Nachspielzeit aber doch noch den K.o. durch Marcin Juszczak einstecken.

Im Vorfeld der Partie hatte es wegen der Corona-Fälle beim VfB Lübeck Verunsicherung gegeben. Die Schweriner hatten nach der ersten gemeldeten Coronavirus-Infektion noch eine Testspiel gegen den Drittliga-Aufsteiger bestritten (1:3).

Finale in Schleswig-Holstein steht fest

Im Landespokal werden an diesem Wochenende zahlreiche weitere Halbfinale im ausgespielt. Nur in Schleswig-Holstein steht die Finalpaarung bisher fest: Am 22. August tritt im Endspiel der VfB Lübeck gegen den SV Todesfelde an (16.45 Uhr).

Besonderheiten gibt es in Niedersachsen, wo jeweils ein Wettbewerb für Mannschaften der Dritten Liga und der Regionalliga und einer für Amateurmannschaften ausgespielt wird. Da Eintracht Braunschweig auf sein Halbfinale im Wettbewerb der höherklassigen Teams gegen den TSV Havelse verzichtet, steht der Verein aus Garbsen bereits sicher im Finale. Den Gegner ermitteln der VfB Oldenburg und der BSV Rehden am Sonntag (15 Uhr).

Halbfinals Verbandspokale und Finalpaarungen 2020 Niedersachsen (3. Liga und RL) So, 16.08., 15 Uhr HF VfB Oldenburg - BSV Rehden So, 23.08., 15 Uhr F Oldenburg/Rehden - TSV Havelse Niedersachsen (Amateure) Sa, 15.08., 16 Uhr HF Spelle Venhaus - MTV Gifhorn Sa, 15.08., 16 Uhr HF Eintracht Celle - Hagen/Uthlede Sa, 22.08., 17.45 Uhr



Zum Livestream F Sieger HF 1 - Sieger HF 2 Schleswig-Holstein Sa, 22.08., 16.45 Uhr



Zum Livestream F VfB Lübeck - SV Todesfelde Mecklenburg-Vorpommern Sa, 15.08., 14 Uhr HF Mecklenburg Schwerin - Torgelow 1:2 So, 16.08., 14 Uhr HF Schönberg 95 - FC Hansa Rostock Sa, 22.08., 16.45 Uhr



Zum Livestream F Torgelow - Sieger HF 2 Hamburg So, 16.08., 14 Uhr HF Eintracht Norderstedt - Altona 93 So, 16.08., 15 Uhr HF SV Rugenbergen - TSV Sasel Sa, 22.08., 14.45 Uhr



Zum Livestream F Sieger HF 1 - Sieger HF 2 Bremen/Bremerh. Sa, 15.08., 16 Uhr HF FC Huchting - Blumenthaler SV So, 16.08., 15 Uhr HF SC Borgfeld - FC Oberneuland Sa, 22.08., 17.45 Uhr F Sieger HF 1 - Sieger HF 2 Finaltag der Amateure Sa, 22.08., 14.30 - 20 Uhr



Zum Livestream Konferenz aller Finals (DasErste)

