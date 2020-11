Tests negativ: Hansa Rostock nach Quarantäne zurück im Training Stand: 12.11.2020 10:00 Uhr Die zweite Nachtestung beim Fußball-Drittligisten Hansa Rostock hat keinen weiteren positiven Corona-Befund ergeben. Das Spiel am Sonnabend (14 Uhr, live im TV und bei NDR.de) beim Halleschen FC findet damit wohl statt.

Das Gesundheitsamt Rostock hat die Arbeitsquarantäne für die Spieler, Trainer und Betreuer des Clubs aufgehoben, nachdem die Tests am Mittwoch ohne weiteres Ergebnis geblieben waren. Das Team steigt damit heute wieder ins reguläre Mannschaftstraining ein. Das teilte der FC Hansa am Donnerstagmorgen mit. Die in der vergangenen Woche fünf positiv getesteten Personen aus dem Lizenzbereich des Clubs befänden sich bis zur Aufhebung durch das Gesundheitsamt weiterhin in häuslicher Quarantäne.

Sollte es bei einer heute turnusmäßig stattfindenden Testreihe ebenfalls keinen positiven Befund geben, treten die Mecklenburger am Sonnabend in Halle an. Am vergangenen Wochenende war das Heimspiel gegen Aufsteiger Türkgücü München wegen der Corona-Fälle kurzfristig abgesagt worden.

Sportvorstand Pieckenhagen "sehr erleichtert"

Sportvorstand Martin Pieckenhagen zeigte sich "sehr erleichtert, dass alle gesund sind und wir uns nun voll und ganz auf die Vorbereitungen für das kommende Spiel in Halle konzentrieren können. Den fünf Personen, die sich noch in Quarantäne befinden, wünschen wir schnelle Besserung und hoffen, dass sie die Infektion gut überstehen und schon bald zum F.C. Hansa zurückkehren können."

