EM 2024 in Hamburg: Alle Infos zu Spielen, Gruppen und Stadion Stand: 23.05.2024 19:15 Uhr Vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 findet die Fußball-EM in Deutschland statt. In Hamburg werden fünf Spiele ausgetragen. Die wichtigsten Informationen zu Terminen, den Gruppen und dem Stadion sowie zu Public Viewing und Fan-Zone während der Europameisterschaft in der Hansestadt.

Wie schon bei den Fußball-Weltmeisterschaften 1974 und 200 und der Europameisterschaft 1988 ist Hamburg auch bei der EM 2024 Austragungsort.

Wer spielt bei der Euro 2024 in Hamburg?

In der Gruppenphase werden zunächst sieben Nationen in Hamburg spielen: die Niederlande, die Türkei, Kroatien, Albanien, Tschechien, Georgien und Polen.

Im später stattfindenden Viertelfinale könnten noch weitere Länder hinzukommen.

Welche EM-Spiele finden in Hamburg statt?

Fünf der insgesamt 51 Partien der Europameisterschaft werden in der Hansestadt ausgetragen - vier Gruppenspiele und ein Viertelfinale.





Polen gegen Niederlande (Sonntag, 16. Juni 2024, 15 Uhr)

Kroatien gegen Albanien (Mittwoch, 19. Juni 2024, 15 Uhr)

Georgien gegen Tschechien (Sonnabend, 22. Juni 2024, 15 Uhr)

Tschechien gegen Türkei (Mittwoch, 26. Juni 2024, 21 Uhr)

Viertelfinale 2: Sieger Achtelfinale 5 gegen Sieger Achtelfinale 6 (Freitag, 5. Juli 2024, 21 Uhr)

Welche Gruppe spielt bei der Europameisterschaft in Hamburg?

In der Hansestadt finden je eine Begegnung der Gruppe B (Kroatien gegen Albanien) und der Gruppe D (Polen gegen Niederlande) statt, zudem zwei Spiele der Gruppe F (Georgien gegen Tschechien und Tschechien gegen Türkei).

In welchem Stadion finden die EM-Spiele in Hamburg statt?

Die fünf Partien, die im Rahmen der Euro in Hamburg ausgetragen werden, finden im Volksparkstadion statt, der Heimspielstätte des Zweitligisten HSV. Die Arena in Stellingen wurde für die Europameisterschaft für rund 30 Millionen Euro saniert und bekam neben neuen Sanitäranlagen und einer neuen Soundanlage auch ein neues Dach.

Am 21. Mai hat der Club der UEFA das Stadion bis Anfang Juli übergeben. Der Verein kassiert pro EM-Spiel rund eine halbe Million Euro an Miete - insgesamt also rund 2,5 Millionen Euro. Wenn die HSV-Profis Ende Juni mit der Vorbereitung auf die neue Saison beginnen, müssen sie vom Stadion ins benachbarte Nachwuchsleistungszentrum umziehen.

Doch auch das Millerntor, Stadion des Bundesliga-Aufsteigers FC St. Pauli, wird während der EM genutzt werden - als Trainingsstätte.

Die EM-Spiele im Volksparkstadion - und die Wege dorthin

Bei den Spielen der EM wird das Volksparkstadion ein Fassungsvermögen von etwa 50.000 Zuschauern (statt 57.000 bei Ligaspielen des HSV) haben. Parkplätze wird es an der Arena in Stellingen nicht geben, sie sind während der EM gesperrt. Stattdessen sollen Park&Ride Angebote genutzt werden.

Es empfiehlt sich eine Anreise mit der S-Bahn über den Bahnhof Stellingen (S3 oder S5). Zu jedem Stadionticket gibt es eine kostenlose Fahrkarte für das Gesamtnetz des HVV. An den Spieltagen werden mehr Bahnen fahren und es wird ein Bus-Shuttle eingerichtet - allerdings nicht vom S-Bahnhof Stellingen, wie bei HSV-Spielen, sondern von Othmarschen aus.

Stadiongäste, die nur eingeschränkt mobil sind, können kostenlose und barrierefreie Großraumtaxen nutzen. Für Fußball-Fans, die mit dem Fahrrad zum Stadion fahren, stehen insgesamt 750 Abstellplätze bereit. E-Scooter dürfen dagegen auf den Fußwegen rund ums Stadion nicht abgestellt werden.

Die Fan-Zone auf dem Heiligengeistfeld

Zentraler Anlaufpunkt für die Fußball-Anhängerinnen und -Anhänger in der Hansestadt wird das Heiligengeistfeld sein. In unmittelbarer Nähe zum Millerntor-Stadion des FC St. Pauli haben bis zu 40.000 Fans Platz, um die Spiele der EM kostenlos zu sehen. Die Fan-Zone werde von Freitag, 14. Juni, bis Sonntag, 14. Juli, geöffnet sein, erklärt die Hamburg Tourismus GmbH auf ihrer Homepage. Hier werden an den 22 Spieltagen alle Spiele live auf Bildschirmen gezeigt.

Zu erreichen ist die Fan-Zone über die U-Bahn-Haltestellen St. Pauli und Feldstraße (U3), die Station Messehallen (U2) sowie die S-Bahn-Haltestelle Reeperbahn (S1). Die genauen Öffnungszeiten hängen von den jeweiligen Begegnungen ab und sollen noch bekanntgegeben werden.

Public Viewing zur EM in Hamburg

An 15 der 22 Spieltage wird es nach Angaben der Hamburg Tourismus ein Public Viewing in der Fan-Zone auf dem Heiligengeistfeld für bis zu 40.000 Fußballfans geben. An diesen Tagen sollen die Spiele auf einer 100 Quadratmeter großen Leinwand gezeigt werden. Dazu zählen alle Spiele des deutschen Teams, die fünf Spiele im Volksparkstadion und die Begegnungen der K.o.-Runden.

Die Möglichkeit zum gemeinsamen Fußballschauen in der Hansestadt soll es aber nicht nur auf dem großen Areal im Zentrum geben, sondern auch dezentral auf kleineren Plätzen. In Eppendorf, Langenhorn, Barmbek und Dulsberg sollen sich Fans die Spiele gemeinsam ansehen können. Das hat die Bezirksversammlung Nord auf eine Initiative der Grünen und der SPD beschlossen.

Auf den ausgewählten Plätzen finden bereits regelmäßig Feste und Märkte statt. Dazu gehören etwa der Marie-Jonas-Platz in Eppendorf oder der Langenhorner Markt.

Holländer auf der Horner Rennbahn: Camp für niederländische Fans?

Zehntausende Niederländer werden zur Fußball-Europameisterschaft in Hamburg erwartet. Nun wurde bekannt: Die Oranje-Anhänger wollen ein großes Fan-Camp auf der Horner Rennbahn errichten.

Tschechien bezieht in Hamburg sein EM-Quartier

Das Team Tschechiens um die Bundesliga-Stars Vaclav Cerny (VfL Wolfsburg), Patrik Schick (Bayer Leverkusen) und Alex Kral (Union Berlin) wird während des EM-Turniers im Steigenberger Hotel Treudelberg im Alstertal wohnen und im Stadion des Regionalligisten Eintracht Norderstedt trainieren.

