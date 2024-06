Stand: 14.06.2024 10:47 Uhr Fußball-EM: Hier gibt es Public Viewing für Fans im Norden

Vom EM-Fußballstrand in Heringsdorf auf Usedom über den Kurpark von Scharbeutz bis zur Fan Zone in Hamburg: Wo können Fußball-Fans die Euro 2024 in Norddeutschland live verfolgen? Wir geben eine Übersicht über das Public Viewing in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.