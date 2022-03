TSV Havelse verpasst gegen Viktoria Berlin wichtigen Sieg Stand: 07.03.2022 20:53 Uhr Fußball-Drittligist TSV Havelse ist gegen Viktoria Berlin nicht über ein 1:1 (1:1) hinausgekommen und hat weiterhin sechs Zähler Rückstand auf den Mitaufsteiger, der den ersten Nichtabstiegsplatz belegt.

Havelse bekam am Montagabend in der Arena von Hannover 96 in der Anfangsphase überhaupt keinen Zugriff auf die Partie und hatte Fortune, nicht bereits nach wenigen Sekunden in Rückstand zu geraten, als Christopher Theisen aus wenigen Metern das Ziel knapp verfehlte. Bald darauf musste TSV-Keeper Norman Quindt dann aber hinter sich greifen. Nach einem Eckstoß von Brooklyn Ezeh war Tobias Gunte mit dem Kopf zum 1:0 erfolgreich (10.).

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Gubinelli gleicht für Havelse aus

Viktoria hatte beim Debüt seines neuen Trainers Fart Toku auch hernach das Geschehen im Griff, bis Torsteher Julian Krahl den Ball recht unbedrängt in die Füße von Niklas Teichgräber spielte. Der 26-Jährige drang in den Strafraum ein und passte zurück auf Leonardo Gubinelli, der mit einem platzierten Linksschuss den Ausgleich erzielte (21.).

Gunte hatte drei Minuten später zwar die große Chance zur abermaligen Berliner Führung. Nach seinem zu ungenauen Kopfball begegneten sich beide Teams aber bis zur Halbzeit auf Augenhöhe. Und das überwiegend im Mittelfeld. Weitere nennenswerte Strafraumszenen blieben bis zur Pause aus.

Berlin mit dem 2:1 näher - Fölster sieht die Rote Karte

Auch nach dem Seitenwechsel vermochte es keine der beiden Mannschaften, sich aus dem Spiel heraus Chancen zu erarbeiten. Zwei Freistöße von Standardspezialist Ezeh (51., 79.) sowie ein Distanzschuss der Berliners Björn Jopek, den Quindt zur Ecke durch die Hände flutschen ließ (67.), waren die wenigen Höhepunkte des Kellerduells, bis Havelses Kapitän Tobias Fölster nach einer Notbremse gegen Moritz Seiffert die Rote Karte sah (80.).

Nun galt es für die Garbenser nur noch, zumindest den Punkt zu verteidigen. Und dies gelang der Elf von Rüdiger Ziehl, der das Unentschieden im Kampf um den Klassenerhalt allerdings nicht richtig weiterhilft.

29.Spieltag, 07.03.2022 19:00 Uhr TSV Havelse 1 FC Viktoria 1 Tore: 0: 1 Gunte (11.) 1 :1 Gubinelli (21.)

TSV Havelse: Quindt - F. Riedel, Fölster, Arkenberg - Daedlow (87. Rufidis), Gubinelli (90.+3 Piwernetz) - Damer, Plume, Teichgräber - Langfeld (66. Engelking), Jaeschke

FC Viktoria: Krahl - Pinckert, Kapp, Gunte - Makreckis, Gambos (75. Seiffert), Jopek, Ezeh - Theisen (78. Menz), Küc - Falcao Cini (69. Hovi)

Zuschauer: 443



Weitere Daten zum Spiel Quindt - F. Riedel, Fölster, Arkenberg - Daedlow (87. Rufidis), Gubinelli (90.+3 Piwernetz) - Damer, Plume, Teichgräber - Langfeld (66. Engelking), JaeschkeKrahl - Pinckert, Kapp, Gunte - Makreckis, Gambos (75. Seiffert), Jopek, Ezeh - Theisen (78. Menz), Küc - Falcao Cini (69. Hovi)443

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 07.03.2022 | 23:03 Uhr