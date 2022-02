TSV Havelse schlägt den SV Meppen - VfL Osnabrück enttäuscht Stand: 05.02.2022 16:00 Uhr Der TSV Havelse hat das Niedersachsen-Duell gegen den SV Meppen deutlich gewonnen und vorerst den letzten Platz in der Dritten Liga verlassen. Der VfL Osnabrück enttäuschte.

Havelse mausert sich immer mehr zur Mannschaft der Stunde. Der Aufsteiger schlug nach einer überzeugenden Leistung den SVM am Sonnabend mit 3:0 (1:0) und hat nach dem zweiten Sieg in Serie wieder eine realistische Chance auf den Klassenerhalt. (Die Statistik zum Spiel)

Gegen enttäuschende Meppener brachte Leon Damer die Gastgeber in der 35. Minute in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Kianz Froese mit einem Traumtor (50.). Nach einer Meppener Ecke schnappte er sich den Ball am eigenen Strafraum, überlief mehrere Verteidiger und vollendete überlegt. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff sorgte Froese mit einem verwandelten Handelfmeter für den Endstand.

Osnabrück kassiert Ausgleich in der Nachspielzeit

Der VfL Osnabrück erlitt beim 1:1 (0:0) gegen Türkgücü München einen unerwarteten Rückschlag im Aufstiegskampf. (Die Statistik zum Spiel) Wenige Tage nach dem spektakulären 6:3-Sieg beim MSV Duisburg tat sich der VfL gegen die Münchner, die sich in einer schweren sportlichen und finanziellen Krise befinden, schwer.

Zwar waren die Gastgeber feldüberlegen und hatten die eine oder andere gute Gelegenheit. Trotzdem dauerte es bis zur 86. Minute, ehe der VfL traf. Nach Flanke von Sören Bertram köpfte Ba-Muaka Simakala aus fünf Metern ein. Damit schien die Entscheidung gefallen zu sein. Doch in der dritten Minute der Nachspielzeit der Schock für Osnabrück: Albion Vrenezi traf zum Ausgleich.

