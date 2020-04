Stand: 06.04.2020 13:48 Uhr

Suche nach Normalität: Nordclubs wieder im Training

Besseres Wetter für die Rückkehr auf ihren Rasen hätten sich die Zweitliga-Fußballer des Hamburger SV kaum aussuchen können: 23 Grad und strahlender Sonnenschein begrüßten die Profis, die sich am Montag erstmals seit Wochen wieder zum gemeinsamen Training und außerhalb der eigenen vier Wände trafen. Allerdings unter erschwerten Bedingungen, da angesichts der Corona-bedingten Einschränkungen von normalen Übungseinheiten keine Rede sein kann.

Keine Zweikämpfe, nur Ball- und Passübungen

Trainiert wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Volksparkstadion, jeweils in kleinen Gruppen mit etwa vier bis sechs Profis. Jede Gruppe wird von einem Trainer betreut, die jeweiligen Einheiten finden zu unterschiedlichen Zeiten statt. Zweikämpfe oder sonstige Kontakte sind nicht erlaubt. "Dennoch freut sich jeder erstmal, wenn er wieder den Ball am Fuß hat. Und wenn es nur ein paar simple Passübungen sind", sagte HSV-Sportchef Jonas Boldt im NDR Sportclub. Auch Trainer Dieter Hecking ist froh über die Abwechslung: "Die Situation haben wir alle noch nicht gehabt, und so müssen wir Learning by Doing machen. Aber es ist zumindest ein Anfang", erklärte er im Interview mit NDR 90,3.

Werder und Hannover fühlen sich benachteiligt

Auch die HSV-Zweitligarivalen Hannover 96 und FC St. Pauli dürfen wieder auf den Platz. Die Kiezkicker hatten bereits vergangene Woche mit dem Training angefangen, wurden aber von der Behörde zunächst zurückgepfiffen. Nun greift wie beim HSV eine Sondergenehmigung, am Dienstag wollen die Braun-Weißen wieder loslegen.

Bundesligist Werder Bremen hingegen befindet sich weiterhin in der Warteschleife. Über den Antrag, in Kleingruppen trainieren zu dürfen, wurde noch nicht entschieden. Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) kritisierte den Vorstoß der Hanseaten, was Werders Sportchef Frank Baumann auf die Palme brachte. In dieser Woche soll eine bundeseinheitliche Lösung gefunden werden. Trainer Florian Kohfeldt befürchtet dennoch einen "Wettbewerbsnachteil" für seine Mannschaft. Eine einheitliche Lösung befürwortet auch Holstein Kiels Trainer Ole Werner, die Spieler des schleswig-holsteinischen Zweitligisten dürfen ebenfalls weiterhin nur individuell zu Hause trainieren.

Benachteiligt fühlen sich auch die Hannoveraner: Wegen der Corona-Infektion bei Profi Timo Hübers befand sich das gesamte Team bis vor eineinhalb Wochen in Quarantäne: "Wir sind vier Wochen raus, das holt man nicht von heute auf morgen auf. Da muss man fast von Null anfangen", erklärte 96-Coach Kenan Kocak vor dem Trainingsauftakt am Montag. Erst einmal will er eine "Bestandsaufnahme" machen, danach in Vierergruppen trainieren: "Mit richtigem Training hat das nichts zu tun, weil die Zweikämpfe wegfallen. Lediglich "ein bisschen Ballgewöhnung, ein paar Flugbälle, ein paar Pässe" seien möglich.

Nachteile für einzelne Clubs wegen der unterschiedlichen Bedingungen sieht HSV-Sportchef Boldt hingegen nicht: "Dadurch, dass klar ist, dass im April definitiv kein Spiel mehr stattfinden wird, ist es momentan meiner Meinung nach noch keine entscheidende Wettbewerbsverzerrung. Wir wissen ja gar nicht, wann überhaupt gespielt wird."

Arnold hofft auf Fortsetzung des Spielbetriebs

Auch beim VfL Wolfsburg will Sportchef Jörg Schmadtke den Begriff "Mannschaftstraining" nicht verwenden. Profi Maximilian Arnold pflichtet ihm bei: "Es ist schon besser, als allein daheim zu trainieren. Doch mit Normalität hat das nichts zu tun", erklärte der Mittelfeldspieler, der den Fußball als wichtigen Teil der Gesellschaft sieht und deshalb hofft, bald wieder spielen zu können. "Selbst wenn erst einmal keine Zuschauer in den Stadien zugelassen werden, können wir vielleicht dennoch mit unseren Spielen für etwas Abwechslung und etwas Freude sorgen."

Hecking: "Wir Fußballer sollten uns sehr weit zurücknehmen"

Das findet auch HSV-Sportchef Boldt: "Man merkt, der Fußball beschäftigt die Menschen. Insbesondere in einer Zeit, in der man jetzt zuhause sitzt." Trainer Hecking hofft auf eine Fortsetzung der Saison ab Mai, auch wenn das keinesfalls sicher ist: "Ich glaube, da sollten wir Fußballer uns auch sehr weit zurücknehmen. Wenn es möglich ist, dass wir spielen dürfen, werden wir es machen." So sieht es auch sein Hannoveraner Amtskollege Kocak: "Der Fußball muss aufpassen, dass er sich nicht wichtiger nimmt als die Gesellschaft. Nichts ist wichtiger als ein Menschenleben."

