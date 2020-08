Stand: 19.08.2020 11:37 Uhr

Regionalliga Nord muss Saisonstart verschieben

Die Regionalliga Nord muss ihren für das erste Septemberwochenende vorgesehenen Saisonstart verschieben. Das berichtet NDR 90,3 und nennt als Grund die nach wie vor fehlende Spielbetriebsgenehmigung für Hamburgs Amateurfußballer. Für die Erteilung einer solchen Ausnahmegenehmigung fehlten schlicht die Voraussetzungen, erklärte der Sportstaatsrat der Hansestadt, Christoph Holstein (SPD). Nur Sportteams in Bundesligen oder in einem nationalen Pokalwettbewerb können auch jetzt schon voll in den Spiel- und Trainingsbetrieb einsteigen.

Saisonstart wieder völlig offen

Für alle anderen und damit auch für die Hamburger Regionalligisten HSV II, FC St. Pauli II, Altona 93 und FC Teutonia 05 gilt: erlaubt sind nur Trainingsgruppen mit maximal zehn Personen. Die anderen Nordclubs aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen dürfen hingegen normal trainieren und sogar schon Testspiele austragen. Damit ist wieder völlig offen, wann die Saison für die Viertligisten starten kann. Zwar hat die Stadt Hamburg weitere Lockerungen im Sport für den September angekündigt - sicher ist das aber noch nicht.

