Politik gibt grünes Licht für Zuschauer-Rückkehr im Profifußball Stand: 06.07.2021 14:55 Uhr Die Fußball-Fans dürfen sich auf eine Stadion-Rückkehr in der kommenden Bundesliga-Saison freuen. Mit Beginn der Spielzeit 2021/2022 sollen unter bestimmten Voraussetzungen maximal 25.000 Zuschauer die Begegnungen im deutschen Profifußball verfolgen dürfen.

Die Spitzen der Staats- und Senatskanzleien fassten am Dienstag einen gemeinsamen Beschluss, der einen Flickenteppich durch unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern verhindern soll. Die Arenen dürfen demnach zu maximal 50 Prozent ausgelastet werden, wobei die Gesamtzahl vorerst bei 25.000 Besuchern gedeckelt ist.

Die Regelung hängt allerdings erneut an der Corona-Inzidenz. Falls diese am Austragungsort über 35 (Baden-Württemberg: 50) liegt und "das Infektionsgeschehen nicht klar eingrenzbar" ist, sind maximal 5.000 Zuschauer erlaubt. Ins Stadion dürfen nur geimpfte, genesene oder getestete Fans. Bis zum Erreichen des Platzes muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, die Nachverfolgung von Infektionsketten durch personalisierte Tickets ist Pflicht, "erkennbar alkoholisierten Personen" erhalten keinen Zutritt.

Regelungen gelten vorerst bis zum 11. September

Die Regelungen, die immer von den lokalen Behörden genehmigt werden müssen, sollen vorerst bis zum 11. September gelten. Allerdings stellt der Beschluss "in Aussicht, bei fortschreitenden Impfungen und allgemeiner Verbesserung der pandemischen Situation weitere Erleichterungen in Richtung Normalbetrieb" vorzunehmen.

Einige Bundesländer verzichten "aufgrund der konkreten eigenen Situation darauf, die Möglichkeiten des vorgegebenen Rahmens der Vereinbarungen voll auszuschöpfen". So will Bayern aufgrund der Delta-Variante, steigender Fallzahlen in anderen Ländern und der erwartbaren Reiserückkehrer-Problematik maximal 35 Prozent Auslastung und höchsten 20.000 Zuschauer erlauben.

