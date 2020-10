Neururer: Terodde macht den HSV zum Top-Aufstiegsfavoriten Stand: 08.10.2020 08:35 Uhr In 321 Zweitliga-Partien stand Peter Neururer als Trainer an der Seitenlinie - es hat also Gewicht, wenn er den HSV als klaren Aufstiegsfavoriten ausgemacht hat und das an Simon Terodde festmacht.

Er sei ja am Anfang der Saison skeptisch gewesen, gab der 65-Jährige im NDR Interview zu, aber "die Verpflichtung von Terodde ist das i-Tüpfelchen". Neururer zählte zu den ersten Trainern Teroddes im Profibereich. 2009 sortierte er den damals 19-Jährigen beim MSV Duisburg aus und empfahl einen Vereinswechsel: "Er war nur Stürmer Nummer vier und hatte kaum Aussichten auf Spielpraxis." Fünf Jahre später holte er den gereiften Angreifer aber zum VfL Bochum. Terodde dankte es mit 41 Treffern in zwei Jahren, 2016 wurde er Torschützenkönig der Zweiten Liga. Den einstigen "Rauswurf" beim MSV hat der inzwischen 32-Jährige längst überwunden und bezeichnet Neururer sogar als einen der Trainer, die ihn am meisten geprägt hätten: "Für mich wird Peter Neururer immer ein bisschen unterschätzt. Er hat mir nach meiner schweren Zeit bei Union Berlin wieder Selbstvertrauen gegeben und hat mich gepusht."

Neururer: Terodde hat eine Wirkung auf den Gegner

Neururer gerät förmlich ins Schwärmen, wenn er den HSV-Angreifer beschreibt: Terodde sei ein "totaler Teamplayer, unglaublich stark im Sechzehner und im Abschluss. Er hat eine körperliche Präsenz." Der Hamburger SV übe allein mit seinem Namen in der Zweiten Liga immer noch eine Macht aus, das Duell mit den Hanseaten sei für viele Mannschaften "immer das Spiel des Jahres", so Neururer: "Und nun kommt noch Terodde hinzu. Simon weiß, wie man aufsteigt. Und das hat auch eine Wirkung auf den Gegner."

