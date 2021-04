Nach Frings-Entlassung: SV Meppen punktet in Ingolstadt Stand: 18.04.2021 14:54 Uhr Unter Interimscoach Mario Neumann hat der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist SV Meppen am Sonntag ein respektables 0:0 beim FC Ingolstadt 04 erzielt. Damit helfen die Emsländer auch Hansa Rostock.

von Christian Görtzen

Der SV Meppen hat nach dem 32. Spieltag nun 37 Punkte auf dem Konto und damit jetzt drei Zähler Vorsprung auf den ersten Nichtabstiegsrang. Für den bisherigen Assistenzcoach Neumann, der nach der Beurlaubung von Torsten Frings das Team übergangsmäßig verantwortlich betreut, war es somit ein erfolgreicher Sonntagnachmittag in Ingolstadt. Für Freude wird das Ergebnis auch in Rostock gesorgt haben, denn nun liegt Spitzenreiter FC Hansa im Rennen um den Aufstieg zwei Punkte vor dem FCI.

SVM mit Dreierkette

Neumann hatte im Vergleich zum vergangenen Spiel gegen den SV Wehen Wiesbaden (0:3) zwei Änderungen an seiner Startelf vorgenommen: Marcus Piossek und Florian Egerer begannen, Tom Boere und Christoph Hemlein nahmen auf der Bank Platz. Zudem stellte er um auf eine Dreierkette, die gleich ordentlich gefordert war. Die Gastgeber bestimmten von Beginn an das Geschehen, kombinierten sich auch in den Strafraum hinein.

Eine echte Torchance gestatteten die Emsländer dem Aufstiegskandidaten in der ersten Hälfte aber lange Zeit nicht. Erst in der Nachspielzeit ließ die Aufmerksamkeit beim SVM etwas nach - und das hätte Ingolstadt fast ausgenutzt.

Meppen mit Glück in der Nachspielzeit

Zunächst rutschte Stefan Kutschke im Strafraum knapp am scharf hineingespielten Ball vorbei. Danach traf Filip Bilbija den Pfosten, und Marc Stenderas Nachschuss wurde von Lars Bünning zwei Meter vor dem leeren Tor mit dem Kopf geklärt. Das 0:0 zur Pause war schmeichelhaft für die Gäste, die durch René Guder (33.) ihre einzige richtige Chance hatten. Glück hatten die Norddeutschen, dass es keinen Handelfmeter gab, als Jeron Al-Hazameih einen Volleyschuss mit dem Unterarm zur Ecke ablenkte (45.+2).

SVM-Profi Tankulic verpasst zweimal die Führung

Sieben Minuten nach Wiederanpfiff waren es dann aber die Gäste, die der Führung ganz nah kamen - dank Luka Tankulic. Der Offensivspieler eroberte sich den Ball in der eigenen Hälfte und setzte dann zum Solo an. Als der SVM-Profi mit hohem Tempo am gegnerischen Strafraum angekommen war, schoss er sofort flach Richtung hinterer Pfosten. Ingolstadts Keeper Fabijan Buntic wehrte jedoch stark ab. Kurz darauf wieder Tankulic: Er setzte die Kugel knapp am Pfosten vorbei (54.).

Und hinten machten es die Norddeutschen weiterhin gut. Sie ließen kaum etwas zu. Nur Caiuby (66./72.) kam in der Folgezeit zu Gelegenheiten. Ingolstadt drängte in der Schlussphase auf den Siegtreffer. Doch der fiel nicht mehr. Meppen verdiente sich durch harte Arbeit einen wichtigen Zähler.

32.Spieltag, 18.04.2021 13:00 Uhr FC Ingolstadt 0 SV Meppen 0 Tore:

FC Ingolstadt: Buntic - Heinloth (60. Caiuby), Paulsen, T. Schröck, Kurzweg (86. Butler) - Kotzke (60. Niskanen) - Bilbija (60. Sussek), M. Stendera, Beister (60. Kaya) - Kutschke, Elva

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Egerer, Al-Hazaimeh, Bünning, Amin - Andermatt - Guder (71. Boere), Evseev, Tankulic - Piossek (90. Hemlein)

Zuschauer:



