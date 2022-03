Max Kruse im Datencheck: Macht er den VfL Wolfsburg besser? Stand: 16.03.2022 09:20 Uhr Max Kruse und der VfL Wolfsburg - das scheint auf den ersten Blick zu passen. Seit der Spielmacher da ist, läuft es beim Fußball-Bundesligisten viel besser. Unsere Analyse zeigt, welchen Anteil der 33-Jährige wirklich am Aufschwung hat.

von Florian Neuhauss

"Der Max ist der Max. Wir sind alle froh, dass er so ist, wie er ist. Dann kann man ab und zu auch mal was lachen. Wir sehen außergewöhnliche Pässe, ziemlich oft, und schöne Tore. Was wollen wir mehr?" Gesagt hat diese Worte Trainer Christian Streich vom SC Freiburg, bei dem Kruse in der Saison 2012/2013 eindrucksvoll den Durchbruch in der Bundesliga schaffte.

"Wir sehen außergewöhnliche Pässe, ziemlich oft, und schöne Tore. Was wollen wir mehr?" Freiburg-Coach Christian Streich über Kruse

Streich hatte am vergangenen Sonnabend gut lachen, nachdem die "Wölfe" mit 2:3 im Breisgau verloren hatten. Wie die gesamte Mannschaft war Kruse in der ersten Hälfte weit unter seinen Möglichkeiten geblieben, hatte nach der Pause aber aufgedreht. Mit dem ersten Schuss aufs Freiburger Tor überhaupt traf der gebürtige Reinbeker zum 1:2 und gab seiner Mannschaft neuen Mut. Der VfL glich noch zum 2:2 aus und blieb doch ohne Punkte. Kruse ärgerte sich: "Das kotzt... es nervt einfach."

AUDIO: Kruse: "Kommen so stark zurück und geben Spiel aus der Hand" (2 Min) Kruse: "Kommen so stark zurück und geben Spiel aus der Hand" (2 Min)

Sein Arbeitsnachweis an alter Wirkungsstätte: 1 Tor, 3 Torschüsse, 50 Ballkontakte, 35 Pässe (26 angekommen), eine Zweikampfquote von 67 Prozent und eine Laufleistung von 10,27 km. Anständige Zahlen, die aber niemanden vom Hocker hauen.

Wolfsburger Punkteschnitt mit Kruse klar verbessert

Schon ganz anders sieht es aus, wenn man die Entwicklung des VfL betrachtet, seitdem Kruse wieder in Wolfsburg kickt: 21 Punkte hatten die Niedersachsen bis zum 20. Spieltag geholt, standen auf Rang 15 in akuter Abstiegsgefahr. Dann sorgten Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer mit der fünf Millionen Euro teuren Verpflichtung Kruses von Union Berlin für einen Paukenschlag.

In der "Kruse-Tabelle" auf Rang sieben

"Key-Spieler Kruse bringt alles mit für die Wende", lautete die Überschrift für den ersten Kruse-Datencheck des NDR. Sechs Spieltage später haben die Grün-Weißen zehn Punkte mehr auf dem Konto. Das sind nach 1,05 Punkten mittlerweile 1,67 im Schnitt. In der "Kruse-Tabelle" steht der VfL auf Rang sieben.

Trainer Florian Kohfeldt warnt gebetsmühlenartig, dass noch nichts erreicht sei. Trotzdem sind die acht Punkte Vorsprung der Niedersachsen auf die Abstiegszone ein beruhigendes zwischenzeitliches Polster. Zumal die Niederlage in Freiburg ob der Ergebnisse der Kellerkinder daran nichts geändert hat.

Personalrochade im Winter, "Wölfe" mit neuem Spielstil

Seit Kruse da ist, haben die Wolfsburger mehr Chancen, kommen häufiger zum Torabschluss und erzielen auch mehr Treffer pro Spiel (2,0 statt 0,85). Es fällt allerdings auch auf, dass die "Wölfe" verstärkt auf Konter setzen, seltener pressen und dabei auch weniger erfolgreich sind als vorher. Darüber hinaus haben sie weniger Angriffe nach Standardsituationen, nutzen diese allerdings effektiver.

Bei allen Überlegungen gilt es zu beachten, dass neben Kruse seit Anfang Februar in Jonas Wind auch ein neuer Mittelstürmer auf dem Platz steht, der wie Kruse bisher zwei Tore erzielt hat. Der langjährige Goalgetter Wout Weghorst ist nach England abgewandert.

Weitere Informationen Max Kruse: "Ist mir latte, ob man mich Söldner nennt" Der 33-Jährige hat sich über die Hintergründe seines viel diskutierten Winter-Wechsels von Union Berlin zum VfL Wolfsburg geäußert. mehr

Aufgrund seiner Position als Spielmacher kann Kruse, der in Berlin selbst noch in vorderster Linie agierte, aber mehr Einfluss auf die VfL-Auftritte nehmen als sein dänischer Mitspieler. Außerdem wurde vom Bundesliga-erfahrenen "Leitwolf" schon bei der Verpflichtung zu Recht viel mehr erwartet.

Viel effizienter als bei Union, aber nicht mehr Topscorer

Und was leistet Kruse nun in Wolfsburg? Mit seinem Performance-Score von 59,11 knüpft der Linksfuß fast nahtlos an seine Unioner Zeit (59,78) an. Seine Werte bei Torquote pro 90 Minuten (0,33 zu 0,34), Torchancen (1,16 zu 1,17) und Dribblings (1,99 zu 2,1) sind nahezu identisch. Bei den durchschnittlichen Aktionen (58:56) und Pässen (38:34) hat er sich - wohl auch durch den Positionswechsel - noch ein bisschen gesteigert.

Was ist der "Performance-Score"? Tore, Pässe, Fouls, Schüsse oder auch Abseitspositionen: die Spiel-Basisdaten und weiterführende Analysen wie "Expected goals" oder "Action scores" werden beim "Performance-Score" durch einen Algorithmus in einen übergeordneten Kontext gesetzt - zum Beispiel positionsbezogen.

Beim "Performance-Score" sind alle Spieler zunächst einmal auf 0 gesetzt und werden anhand der reinen Leistungsdaten, kombiniert mit Datenmodellen, bewertet.

Damit liefert dieser Wert eine Einschätzung, wie gut oder schlecht ein Spieler aktuell spielt.

Der "Performance-Score" ist ein Baustein des GSN-Index, der wiederum eine generelle, langfristige Bewertung aller Fähigkeiten, Potenziale und Qualitäten eines Spielers ist.

Bemerkenswert ist, dass Kruse in fast allen Bereichen effizienter geworden ist: bei der Zweikampfquote (46,36 zu 33,08 Prozent) - in der Offensive sind es sogar 60 Prozent gewonnene Duelle (in Berlin 37,78), bei den erfolgreichen Dribblings (74,87 zu 59,05 Prozent), bei den gewonnenen Kopfballduellen (42,96 zu 28,54 Prozent), bei der Flankengenauigkeit (36,09 zu 29,09 Prozent) und bei der Schussgenauigkeit (50,0 zu 40,86 Prozent).

Allerdings fällt er in seiner Rolle als Torvorbereiter deutlich ab: In den sechs Partien hat er noch keinem Mitspieler einen Treffer aufgelegt - nur den Elfmeter zu seinem ersten VfL-Tor hat er selbst herausgeholt. Überhaupt kreiert Kruse nur noch eine Chance pro Spiel (bei Union 1,86) und verzeichnet insgesamt im Schnitt lediglich 0,33 Scorerpunkte (zuvor 0,62).

Viele "weiche" Faktoren

Sein Anteil am Aufschwung ist laut der Daten eher klein. Von durchschnittlich sieben Chancen des Teams hat Kruse nur eine, von neun Torschüssen insgesamt gibt er einen ab. Im Schnitt kommen 3,8 Schüsse des VfL auf des Gegners Tor - 0,5 lässt Kruse los. Seinen 38 Pässen stehen in den Spielen 417 seiner Mitspieler und einer Kruse'schen Balloberung pro Spiel 52 seiner Teamkollegen gegenüber. Und auch mit seinen 58 Aktionen pro Spiel verzeichnet er in der Mannschaft gerade einmal 7,54 Prozent aller Aktionen.

Da sind aber auch noch viele Faktoren, die sich nicht anhand von Statistiken erfassen lassen. Zum Beispiel Kruses Rolle als Wortführer innerhalb des Teams, aber auch nach den Spielen an den Mikrofonen der Medienvertreter.

"Wir haben jetzt zwei Spiele verloren, das ist sicherlich nicht gut. Aber wir haben trotzdem zehn Punkte geholt." Wolfsburgs Spielmacher Max Kruse

"Es geht gegen keinen persönlich - wir verteidigen alle zusammen. Aber mich ärgert, dass wir das Spiel nach dem 2:2 wieder aus der Hand geben", sagte Kruse in Freiburg - und ist auch mit seinen Statements der verlängerte Arm des Trainers: "Ich sehe nicht, dass wir durch die Niederlage einen Bruch haben. Wir haben jetzt zwei Spiele verloren, das ist sicherlich nicht gut. Trotzdem haben wir zehn Punkte geholt. Aber in unserer Situation darf man sich nicht solche Gegentore erlauben - ganz einfach."

Arnold und Philipp blühen in Kruses "Schatten" auf

Zu seinen Verdiensten gehört ebenso, dass sich die Gegner auf dem Platz eher um Kruse als um andere Spieler in der Offensive kümmern. In "Kruses Schatten" - bildlich gesprochen, aber auch im Spiel-System - ist zuletzt besonders Maximilian Arnold aufgeblüht. Vier Scorerpunkte in den jüngsten sechs Ligaspielen sind bärenstark. Ähnlich sieht es bei Maximilian Philipp mit einem Tor und zwei Vorlagen aus. Und auch Wind (zwei Treffer) ist die Eingewöhnung am Mittellandkanal an der Seite von Kruse sicher leichter gefallen.

"Ich freue mich immer total, wenn ich Max sehe. Ich freue mich aber nicht, wenn er so Tore macht wie das erste", sagte Freiburg-Coach Streich am Sonnabend nach dem Spiel auch noch und fügte mit einem Lachen hinzu: "Max hat eine gute Entwicklung genommen. Aber er wäre noch besser, wenn er nicht nur ein Jahr, sondern drei, vier Jahre bei uns geblieben wäre."

Kruse hat zweifellos auch so seinen Weg gemacht und ist ein großes Puzzlestück, das den Wolfsburgern zuvor fehlte. Auch wenn er mit seiner Scorer-Ausbeute im VfL-Trikot noch nicht zufrieden sein dürfte, basiert der "Wölfe"-Aufschwung auf der Verpflichtung von Kruse.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 14.03.2022 | 22:50 Uhr