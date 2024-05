Stand: 04.05.2024 10:54 Uhr Live-Blog 2. Liga: Hansa Rostock und Eintracht Braunschweig unter Druck

Steigen der FC St. Pauli und Holstein Kiel auf? Schafft es der HSV noch in die Relegation? Im Tabellenkeller der 2. Liga kämpfen Eintracht Braunschweig, Hansa Rostock und der VfL Osnabrück um den Klassenerhalt. News und Hintergründe zum Zweitliga-Saisonendspurt im Live-Blog bei NDR.de.

Nach dem Stadtderby ist vor dem 2.-Liga-Abstiegskampf

Der HSV feiert und hofft weiter auf die Relegation, St. Pauli leckt seine Derby-Wunden, fehlt aber trotzdem nur ein Sieg zur Aufstiegsparty. Weiter geht's hier im Live-Blog am Sonnabend mit dem Abstiegskampf in der 2. Liga. Der VfL Osnabrück trifft erst am Dienstag am Millerntor auf Schalke, aber Eintracht Braunschweig in Fürth und vor allem Hansa Rostock zu Hause gegen Karlsruhe (beide Partien ab 13 Uhr im NDR Livecenter) brauchen dringend Punkte.

Sieg im Derby und Baumgart-Wutrede

Ruhige Nacht nach dem Derby im Volkspark

Auch in der Nacht nach der Partie zwischen dem HSV und St. Pauli blieb es ruhig.

Viel Pyro, aber ansonsten ein friedliches Derby

VIDEO: Friedliche Stimmung nach dem Stadtderby in Hamburg (3 Min)

Beef zwischen Baumgart und Hürzeler - "In meiner Hälfte hat keiner was zu suchen"

Die Rudelbildung vor dem Anpfiff ist auch nach dem Schlusspfiff Thema und hat bei der Pressekonferenz für einen verbalen Schlagabtausch zwischen den Trainern gesorgt. "Das ist auch eine Art von Respekt, dass ich nicht in die Übung eines Gegners reinlaufe. Klare Ansage", sagte HSV-Coach Steffen Baumgart. St.-Pauli-Spieler hatten Teile ihres Aufwärmprogramms in der Hälfte des HSV absolviert. "Ich bin 30 Jahre dabei und eines steht fest: In meiner Hälfte hat keiner was zu suchen."

Sein Gegenüber Fabian Hürzeler hielt dagegen: "Wir werden es weiterhin machen. Ich habe den HSV noch nie dort aufbauen sehen, sie machen es jetzt, weil sie wissen, dass wir da in die Hälfte laufen", sagte er und fügte hinzu: "Ich empfinde andere Verhaltensweisen als respektlos, aber, wenn wir das jetzt ausführen, wird es länger dauern."

Reaktionen glücklicher HSV-Fans nach dem Derbysieg

VIDEO: HSV-Stimmen nach dem Spiel: "Wunderbar und verdient" (1 Min)

St.-Pauli-Coach Hürzeler: "Enttäuscht über einzelne Leistungen"

"Ich bin natürlich enttäuscht über das Ergebnis, aber auch über einzelne Leistungen", sagte St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler dem NDR. "Wenn du nicht ans Leistungsmaximum kommst, kannst du so ein Stadtderby nicht gewinnen. Aber es geht weiter."

HSV-Trainer Baumgart zufrieden und angefressen zugleich

"Ich freue mich über die Leistung und das Ergebnis. Wir gehen als verdienter Sieger vom Platz", sagte HSV-Coach Steffen Baumgart dem NDR, zeigte sich über die zwei aberkannten Tore aber verärgert. "Das erste war ein klares Tor. Das geht einem schon barbarisch auf die Eier. Aber mir hat imponiert, wie die Mannschaft trotz der Rückschläge drangeblieben ist und sich am Ende belohnt hat."

AUDIO: HSV-Coach Baumgart: "Die Rückschläge gehen mir auf die Eier" (2 Min) HSV-Coach Baumgart: "Die Rückschläge gehen mir auf die Eier" (2 Min)

Reaktionen der St.-Pauli-Fans nach der Derby-Pleite

VIDEO: Pauli-Fans nach dem Stadtderby: "Leidenschaft hat gefehlt" (1 Min)

St. Paulis Hartel: "Der HSV war aggressiver"

"Wir sind sehr enttäuscht. Wir haben uns heute extrem viel vorgenommen und kaum etwas davon umsetzen können", sagte St. Paulis Marcel Hartel. "Der HSV war aggressiver. Wir müssen uns ankreiden lassen, dass wir heute nicht gut genug waren und nicht verdient haben zu gewinnen."

Grote zufrieden: "Für diese Situation wirklich sehr ruhig geblieben"

Die Polizei hat eine erste positive Zwischenbilanz gezogen. "Bisher lief alles ruhig, bis auf reichlich Pyro im Stadion", sagte eine Sprecherin nach Abpfiff des Derbys. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um Zusammenstöße der verfeindeten Fan-Gruppen auch beim Verlassen des Stadionbereichs zu verhindern. Auch Innensenator Andy Grote (SPD) zeigte sich zufrieden: "Wir haben uns sehr stark aufgestellt, die ganze Routine aus den vorangegangenen Derbys hier mit reingebracht und auch sehr intensiv mit den Vereinen gesprochen. Alle haben dazu beigetragen, dass es hier heute insgesamt für diese Situation wirklich sehr ruhig geblieben ist."

Reis: "Mannschaft und die Fans waren heute eine Einheit"

"Wir haben einfach immer weiter gemacht und nie aufgegeben", sagte HSV-Profi Ludovit Reis. "Das ganze Stadion, die Mannschaft und die Fans waren heute eine Einheit! Ein ganz wichtiger Sieg für uns. Die Stadt ist blau-weiß-schwarz."

HSV-Fans feiern mit großer Choreo - "Die Stadt gehört uns"

Die HSV-Fans feiern ihre Derbysieger mit einer großen Choreo. "Die Stadt gehört uns", ist auf dem Banner zu lesen. Heute Abend auf jeden Fall...

St. Pauli enttäuscht, aber es fehlt weiter nur ein Sieg

Die Aufstiegsparty des FC St. Pauli im Volksparkstadion fällt aus, der Tabellenführer kann aber nächste Woche Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) zu Hause gegen den VfL Osnabück mit einem Sieg alles klarmachen.

1:0! HSV feiert Derbysieg gegen den FC St. Pauli

Die HSV-Hoffnung auf den Bundesliga-Aufstieg lebt - dank Robert Glatzel. Der Stürmer köpfte den Hamburger SV zum 1:0-Derbysieg gegen den FC St. Pauli. Damit hat der Tabellenvierte weiter die Chance auf den Relegationsrang. Am kommenden Freitag (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) geht es für Glatzel und Co. zum SC Paderborn.

Was ist los rund um das Millerntor?

VIDEO: Derbyfieber in St. Pauli-Fan-Kneipe Café Miller (2 Min)

Freud und Leid beim vermeintlichen Glatzel-Tor

Vor einer Kneipe auf dem Kiez ein HSV-Tor im Stadtderby gegen St. Pauli feiern - das ist ganz nach dem Geschmack der Anhänger des Hamburger SV. Robert Glatzel erzielt nach 24 Minuten die vermeintliche Führung im Derby, doch der Treffer wird wegen eines strittigen Fouls des Angreifers nicht gegeben.

VIDEO: Ein 1:0, das keines war ... (1 Min)

Riesen-Choreo der HSV-Fans

"Festung Volkspark" steht auf dem riesigen Banner, das die HSV-Fans kurz vor dem Anpfiff entrollen.

St.-Pauli-Choreo mit kostenpflichtiger Beleuchtung

"Nur wir": Die Choreo der St.-Pauli-Fans hebt offenbar auf den zum Greifen nahen Traum ab, in die Bundesliga aufzusteigen und den großen Rivalen in der 2. Liga zurückzulassen. Die Pyrotechnik als Untermalung dürfte eine saftige DFB-Rechnung nach sich ziehen.

"Mein Hamburg lieb' ich sehr..."

Gänsehaut-Moment für die HSV-Fans mit der Fanhymne "Mein Hamburg lieb' ich sehr..." Pfiffe aus dem St.-Pauli-Block.

Rudelbildung schon vor dem Anpfiff

Das hat man so auch noch nicht gesehen: Schon vor dem Anpfiff geraten Spieler und Betreuer beider Teams aneinander. Beim Warmmachen waren St.-Pauli-Spieler über die Mittellinie gekommen.

Pyro im HSV-Fanlager

Das Volksparkstadion ist eine halbe Stunde vor dem Anpfiff bereis gut gefüllt - und die HSV-Fans zünden schon reichlich Pyrotechnik.

Aufstieg im Volksparkstadion? Ja gern, für die St.-Pauli-Fans

VIDEO: Pauli-Fans: "Wir rechnen fest mit dem Aufstieg" (1 Min)

In den Farben getrennt, im Parkplatz vereint

Der HSV-Bus hat in den Stadion-Katakomben die Nase vorn...

HSV ohne Jatta

Bakery Jatta wird beim HSV auch nicht von der Bank kommen können.

Jöllenbeck pfeift das Stadtderby

Einer muss entscheiden, und das ist heute Schiedsrichter Matthias Jöllenbek. Der Freiburger leitet die Partie ab 18.30 Uhr. Seine Assistenten an der Seitenlinie sind Jonas Weickenmeier (Bad Homburg) und Arno Blos (Deizisau). Vierter Offizieller ist Felix Bickel aus Wolfsburg.

Die St.-Pauli-Aufstellung ist da

Fröhliche, friedliche Stimmung rund um das Stadion

Noch eine Stunde bis zum Anpfiff, die Stimmung rund um das Volksparkstadion ist ausgelassen - und friedlich:

VIDEO: Derby HSV - St. Pauli: So ist die Stimmung am Stadion vor dem Spiel (2 Min)

Die HSV-Aufstellung ist da

"Die Stimmung ist der Hammer, das wird ein HSV-Sieg"

Die HSV-Anhänger gehen das Stadtderby mit viel Optimismus an.

VIDEO: HSV-Fans zuversichtlich: "Das wird ein Sieg" (1 Min)

Der HSV ist da...! Die Busankunft am Volksparkstadion

VIDEO: Der HSV ist da - und die Fans feiern (1 Min)

Holstein Kiel hat das Derby und Düsseldorf im Blick

Holstein Kiel spielt am Sonntag beim SV Wehen Wiesbaden und steigt direkt in die Bundesliga auf ...

bei einem Sieg beim SV Wehen Wiesbaden, wenn Düsseldorf gegen Nürnberg verliert oder unentschieden spielt.

Wie war noch mal die Ausgangslage?

St. Pauli steigt direkt in die Bundesliga auf ...

bei einem Sieg im Stadtderby beim HSV.

bei einem Remis im Stadtderby beim HSV, wenn gleichzeitig Fortuna Düsseldorf gegen Nürnberg verliert oder unentschieden spielt.

bei einer Niederlage im Stadtderby beim HSV, wenn gleichzeitig Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Nürnberg verliert.

Der HSV verpasst am 32. Spieltag die Relegation, wenn ...

Fortuna Düsseldorf gegen Nürnberg gewinnt und der HSV das Stadtderby gegen St. Pauli verliert.

Der HSV verpasst am 32. Spieltag den direkten Aufstieg, wenn ...

er im Stadtderby verliert oder unentschieden spielt.

Holstein Kiel bei Wehen Wiesbaden mindestens einen Punkt holt.

Die Stimmung steigt - Fanmärsche auf dem Weg zum Stadion

Vor dem Stadtduell haben sich die Fans der rivalisierenden Hamburger Clubs auf den Weg zum Volksparkstadion gemacht - strikt getrennt und begleitet von einem Großaufgebot der Polizei. Bei den St.-Pauli-Anhängern geht die Polizei von ca. 2.500 Fans aus, beim HSV von ca. 7.000. Außer dem Zünden von Pyrotechnik habe es keine größeren Zwischenfälle gegeben, sagte eine Polizeisprecherin eine Stunde vor Anpfiff.

VIDEO: Die Fanmärsche auf dem Weg zum Stadtderby (1 Min)

Bürgermeister Tschentscher hofft "auf ein faires Spiel ohne Krawalle"

HSV-Kapitän Schonlau: "Wissen, was dieses Spiel bedeutet"

HSV-Kapitän Sebastian Schonlau hat Bock auf das Derby, aber nicht auf Kampfansagen in Richtung St. Pauli:

VIDEO: HSV-Kapitän Schonlau: "Wollen den Fans etwas zurückgeben" (1 Min)

Fanmarsch der HSV-Anhänger gestartet

Sachdienliche Hinweise der Polizei dazu:

Sicherheit beim Stadtderby herstellen

Noch vier Stunden bis zum Anpfiff, die Polizei Hamburg bereitet sich auf den Großeinsatz rund um das Derby vor.

Zahlengewitter zum 111. Stadtderby - Historie spricht für den HSV

Der HSV und der FC St. Pauli treffen heute zum 111. Mal aufeinander. In der historischen Gesamtbilanz liegt der Hamburger SV klar vorn: 69 Siege feierte der Rautenclub, 24 Mal verließen die Kiezkicker den Platz als Sieger, 17 Remis bekamen die Fans zu sehen. Das bislang letzte Duell im Volksparkstadion in der vergangenen Saison gewannen die "Rothosen" spektakulär mit 4:3. Das Hinspiel in dieser Spielzeit im Schneetreiben am Millerntor endete 2:2.

Kiezkicker zum sechsten Mal erstklassig?

Fünfmal spielte der FC St. Pauli bislang in der Fußball-Bundesliga. Nun können die Kiezkicker ausgerechnet beim HSV den sechsten Aufstieg perfekt machen. Es wäre das erste Mal in der langen Historie der beiden Clubs, dass St. Pauli in einer Liga über dem Hamburger SV spielen würde.

Osnabrück - Schalke auf St. Pauli und ohne Zuschauer

Die Zweitliga-Partie zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Schalke 04 wird wie von der DFL geplant am Dienstag im Millerntorstadion in Hamburg ausgetragen - ohne Zuschauer. Das gaben die Niedersachsen am Freitag bekannt.

St.-Pauli-Kapitän Jackson Irvine: "We will be ready"

Der australische Nationalspieler fiebert dem Duell mit dem HSV entgegen: "Für diese Spiele lebst du als Spieler. Saisonende, es geht um alles, deshalb spielen wir Fußball. Wir sind alle aufgeregt, freuen uns darauf und werden bereit sein", sagte er dem NDR.

VIDEO: Jackson Irvine - Ein Herz für St. Pauli (3 Min)

Es geht um viel - aber wer gewinnt das Derby?

Zum zwölften Mal treffen der HSV und St. Pauli heute (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) in der 2. Liga aufeinander - und es geht in jeder Hinsicht um viel. Aufstieg, Prestige, Stadtmeisterschaft. Aber wie endet das Derby?

AUDIO: HSV gegen St. Pauli: Wer gewinnt im Volkspark? (1 Min) HSV gegen St. Pauli: Wer gewinnt im Volkspark? (1 Min)

Der HSV gewinnt, weil das Team von den Fans zum Sieg getragen wird, glaubt NDR HSV-Vereinsreporter Lars Pegelow: "Die Ausgangslage spricht für den HSV." St.-Pauli-Reporter Matthias Dröge hält dagegen: Der Tabellenführer hat nicht den immensen Druck - und das kommt ihm zugute.

Magath kritisiert: HSV "hat gar keinen Anspruch mehr"

Felix Magath hat kein gutes Haar an seiner alten Liebe Hamburger SV gelassen. "Da kommen einem die Tränen, wenn man den HSV sieht - wo der Verein war und wo er sein könnte", sagte der 70-Jährige im Interview mit der FAZ. Die Hanseaten seien "mal - salopp gesagt - der beste Verein der Welt" gewesen, so Magath, der 1983 als Spieler mit dem Club im Europapokal der Landesmeister triumphierte: "Das war einmal." Seit Jahren nämlich habe der Anspruch weder national noch international irgendetwas mit Spitzenfußball zu tun. "Der HSV hat sich arrangiert mit der Zweiten Liga. Es scheint, er hat gar keinen Anspruch mehr", so der langjährige Bundesliga-Trainer.

HSV-Fanbeauftragter befürchtet keinen Spielabbruch

Cornelius Göbel, Fanbeauftragter des HSV, glaubt nicht an einen provozierten Spielabbruch durch einzelne HSV-Anhänger: "Es ist wichtig, dass wir auf uns gucken. Die Tribüne wird sich von ihrer besten Seite zeigen, das wird sehr stimmungsvoll", sagte er dem NDR.

Matchday! Steigt St. Pauli heute im Volkspark auf?

Heute Abend können bereits Entscheidungen im Zweitliga-Endspurt feststehen. St. Pauli könnte den Aufstieg am drittletzten Spieltag perfekt machen, für Kontrahent HSV geht es dagegen noch um Relegationsplatz drei. Den könnte sich der Tabellendritte Fortuna Düsseldorf ebenfalls schon heute sichern, der gleichzeitig Nürnberg empfängt. Beide Spiele gibt es ab 18.30 Uhr im NDR Livecenter.

Provozierter Spielabbruch? Die Polizei setzt auf Präsenz

Dass in HSV-Fanforen im Falle eines für die Hausherren ungünstigen Spielverlaufs über einen herbeigeführten Spielabbruch diskutiert wird, hat beide Vereine sowie die Polizei zusätzlich sensibilisiert. "Provozierter Spielabbruch, Platzsturm: Es gibt viele Spekulationen, die da jetzt im Raum sind. All das berücksichtigen wir natürlich, wenn wir uns auf so einen Einastz vorbereiten", sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth dem Hamburg Journal. "Entsprechend ist die Zahl der Einsatzkräfte, um für alle möglichen Situationen gewappnet zu sein." Auch die Präsenz der Polizei im Stadion werde sichtbar sein.

VIDEO: Polizei bereitet sich auf Hamburger Stadtderby vor (2 Min)

Polizei setzt im Stadtderby erneut auf Fantrennung

Vor dem brisanten Duell in Hamburg laufen auch die Vorbereitungen bei der Polizei und in beiden Fanlagern. Vor dem Spiel sind zwei Fanmärsche geplant: HSV-Anhänger treffen sich um 15 Uhr am Bahnhof Stellingen. Die St.-Pauli-Unterstützer ziehen ab 16 Uhr von der Trabrennbahn Bahrenfeld zum Stadion.

Drittletzter Spieltag: Direkte Aufsteiger könnten feststehen

An diesem Wochenende können bereits sowohl der FC St. Pauli als auch Holstein Kiel vorzeitig in die Bundesliga aufsteigen. Für den HSV dagegen kann sich der Traum vom Aufstieg ausgerechnet im Spiel am Freitag (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) gegen den Stadtrivalen endgültig erledigen. Der Blick aller drei Nordclubs richtet sich auch auf das Spiel des Tabellendritten Fortuna Düsseldorf, der am Freitag gleichzeitig den 1. FC Nürnberg empfängt. Kiel gastiert am Sonntag (13.30 Uhr) bei Wehen Wiesbaden.

Strikte Bekleidungsvorschriften für St.-Pauli-Fans im Volksparkstadion

Beim Zweitliga-Derby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli gelten am Freitagabend besondere Regeln für die Gäste-Fans. Beide Clubs wiesen darauf hin, dass das Tragen von Fanutensilien des FC St. Pauli außerhalb des Gästebereichs nicht gestattet ist, um eine strikte Fantrennung zu gewährleisten. Dazu gehören unter anderem Trikots, Schals, Totenkopfpullis und Ähnliches. Wer diese Regel nicht befolgt, erhält keinen Zugang zum Stadion. Das Volksparkstadion wird mit 56.100 Zuschauern ausverkauft sein. Das offizielle Gästekontingent beträgt 5.576 Karten.

HSV hofft noch auf Relegation und Rückkehr in die Bundesliga

Vier Punkte trennen den Tabellenvierten HSV von Düsseldorf, das vor dem 32. Spieltag Relegationsrang drei belegt. Noch träumen die "Rothosen" von der Rückkehr in die Bundesliga, wo sie als Gründungsmitglied über Jahrzente große Erfolge gefeiert, aber auch bittere Niederlagen kassiert haben. Ein Rückblick auf die bewegte Bundesliga-Geschichte des Hamburger SV:

