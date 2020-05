Stand: 27.05.2020 10:39 Uhr - NDR 1 Radio MV

Keine Absteiger in Fußball-Amateurligen in MV

Der Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern hat über die Wertung der am 30. Juni auslaufenden Spielzeit entschieden. Sportliche Absteiger wird es in den einzelnen Spiel- und Altersklassen demnach nicht geben. Jedoch können Vereine bis zum 15. Juni einen freiwilligen Abstieg anmelden. Das betrifft vor allem Vereine, die abgeschlagen am Tabellenende stehen und bereits für die kommende Spielzeit in der tieferen Liga geplant haben.

Verbandsliga: Anker Wismar Erster, will aber nicht aufsteigen

Zur Wertung der Tabellenendstände wird die Quotientenregelung angewendet. Die erzielten Punkte werden demnach durch die Anzahl der ausgetragenen Spiele geteilt. Es gibt keinen Meister, sondern nur Staffelsieger. Nach Angaben von Ulf Kuchel, dem Leiter einer eigens einberufenen Arbeitsgruppe, ist die Quotientenregelung von allen unsportlichen Lösungen noch die Beste. In der höchsten Spielklasse im Land, der Verbandsliga, bleibt damit Anker Wismar Tabellenerster. Durch den bereits vorher verkündeten freiwilligen Aufstiegsverzicht erhält nun der Rostocker FC die Möglichkeit aufzusteigen.

Weitere Informationen NDR Info Corona-Ticker: Belegungsgrenze für Hotels ist rechtens NDR Info Die coronabedingte Belegungsgrenze für Hotels in MV ist rechtens. Außerdem: Niedersachsen hält am Stufenplan zur Lockerung der Corona-Maßnahmen fest. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Noch keine Entscheidung über Landespokal

Mit der Entscheidung folgen Landesfußballverband und die dazugehörigen Kreisverbände dem Modell anderer Bundesländer. Wann der Landespokal-Wettbewerb fortgesetzt wird, ist noch unklar. Sollte der Sieger aber nicht sportlich ermittelt werden können, benennt der Landesverband die bestplatzierte Mannschaft aus der höchsten Spielklasse als Teilnehmer für den DFB-Pokal. Der Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern zählt rund 60.000 Mitglieder.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 27.05.2020 | 11:00 Uhr