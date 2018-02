Harmlose Osnabrücker verlieren in Halle

Stand: 03.02.2018 15:53 Uhr

Nur ein Punkt aus drei Spielen - der Restrundenstart des VfL Osnabrück ist gründlich misslungen. Bei der 0:1 (0:0)-Niederlage am Sonnabend in Halle zeigten die Niedersachsen zwar eine passable Defensivleistung, im Angriff blieben die Lila-Weißen jedoch erschreckend harmlos. Das entscheidende Gegentor entstand durch eine Unachtsamkeit in der Abwehr, als Neuzugang Stephen Sama seinen Gegenspieler nicht entscheidend gestört hatte.

VfL defensiv sicher, offensiv schwach

23.Spieltag, 03.02.2018 14:00 Uhr

Hallescher FC

Hallescher FC 1:0



VfL Osnabrück Tore: 1:0 Ajani (53.)

Hallescher FC: Tom Müller - Schilk, Kleineheismann, Tob. Müller, Baumgärtel - Fennell, Gjasula - Ajani (90. Lindenhahn), Pintol (81. El-Helwe), Zenga (84. Landgraf) - Fetsch

VfL Osnabrück: Gersbeck - Appiah (79. Klaas), Sama, Susac, Wachs - Renneke, Danneberg (79. Kristo), Groß, Reimerink (63. Sen) - Alvarez, Heider

Zuschauer: 5571



Der Innenverteidiger, den die Osnabrücker von Greuther Fürth ausgeliehen haben, durfte von Beginn an ran und sorgte zunächst dafür, dass die VfL-Defensive deutlich stabiler agierte als zuletzt beim 2:2 gegen Fortuna Köln, wo es schon nach neun Minuten 0:2 gestanden hatte. Lediglich einen Kopfball von Benjamin Pintol (7.) und einen Distanzschuss von Klaus Gjasula (18.) ließ der VfL im ersten Durchgang in Halle zu. Hinten ging der Plan von Trainer Daniel Thioune also auf, offensiv blieben die Lila-Weißen allerdings nahezu alles schuldig. Die Stürmer Marcos Alvarez und Marc Heider hingen völlig in der Luft, bekamen kaum verwertbare Anspiele. Bis auf eine Szene in den Anfangsminuten, als Heider einen langen Ball nicht unter Kontrolle bringen konnte und letztlich verstolperte (4.), kam Osnabrück nicht ein einziges Mal gefährlich zum Abschluss.

Sama patzt zweimal

Den Start in die zweite Spielhälfte verschlief dann der VfL, vor allem Abwehrmann Sama, komplett. Erst ließ sich der 24-Jährige von Marvin Ajani austanzen - doch der Schuss des Hallensers strich knapp am Gehäuse von VfL-Keeper Marius Gersbeck vorbei (46.). Sieben Minuten später machte es Ajani besser: Nach einem Freistoß von Pintol legte Erik Zenga - unbedrängt von Sama - im Strafraum gekonnt auf seinen Mitspieler ab, und der vollendete trocken zur 1:0-Führung für den HFC (53.). Die Antwort des VfL blieb weitestgehend aus. Spielerisch lief wenig, lediglich mit Standardsituationen konnten die Gäste etwas Gefahr erzeugen. Alvarez schoss erst neben das Tor (61.), kurz darauf rutschte Heider nur knapp an der Hereingabe seines Sturmkollegen vorbei (67.).

Auf der Gegenseite hatte Halle mehrfach die Vorentscheidung auf den Füßen: Matthias Fetsch scheiterte an Gersbeck (72.), Gjasulas Distanzschuss strich knapp am VfL-Gehäuse vorbei (78.), und auch Royal-Dominique Fennell konnte Gersbeck nicht überwinden (80.). So blieb es am Ende beim knappen, aber letztlich völlig verdienten Heimsieg des HFC gegen viel zu harmlose Gäste aus Niedersachsen.

