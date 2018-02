Stand: 21.02.2018 11:20 Uhr

Hansa: Münster als Blaupause für Magdeburg

Woche für Woche hatte sich Hansa Rostock in der Dritten Liga in der Tabelle nach oben gearbeitet. Die erste Möglichkeit, den Relegationsrang zu erobern, verpassten die Fußballer aus der Hansestadt jedoch mit der 0:2-Niederlage am vergangenen Freitag in Münster. Am Sonnabend (ab 14 Uhr live im NDR Fernsehen und als Video-Livestream bei NDR.de) haben die Mecklenburger im eigenen Stadion nun die zweite Chance zum Sprung auf Platz drei. Dazu ist ein Sieg gegen den 1. FC Magdeburg nötig - der Spitzenreiter ist allerdings ein ganz anderes Kaliber als das Kellerkind Münster. Schon deshalb, weil Rostock in den bisherigen fünf Drittligaduellen gegen das Team aus Sachsen-Anhalt sieglos geblieben war (drei Remis, zwei Niederlagen).

Dotchev: "Müssen geradliniger spielen"

Dennoch sieht Innenverteidiger Oliver Hüsing Parallelen zur Münster-Partie und erklärte in den "Norddeutschen Neuesten Nachrichten", warum die Niederlage sogar hilfreich gegen Magdeburg sein kann: "Ich denke, Magdeburg wird ähnlich spielen wie Münster. Viele lange Bälle, viel Kampf um die zweiten Bälle - darauf müssen wir uns wieder einstellen und noch einen Ticken mehr annehmen." Auch Trainer Pavel Dotchev hat die richtigen Schlüsse gezogen: "Wir müssen geradliniger und einfacher spielen. Dann muss eben mal der lange Ball geschlagen werden und nicht kurz zum Mitspieler."

So könnte Hansa Rostock spielen





















Väyrynen wieder im Training

Personell sieht es bei den Mecklenburgern gut aus. Die von einer Gelbsperre bedrohten Hüsing, Bryan Henning und Julian Riedel überstanden die Münster-Partie ohne weitere Verwarnung, stehen also zur Verfügung. Auch Tim Väyrynen könnte eine Option sein. Der Finne hat nach seiner Adduktoren-Verletzung bereits wieder individuelle Einheiten absolviert. "Noch haben wir kein Okay von den Ärzten. Aber es ist geplant, dass er ab Donnerstag wieder mit der Mannschaft trainieren kann", sagte Dotchev. Ob Väyrynen tatsächlich eine realistische Alternative für die Partie am Sonnabend darstellt, "müssen wir nach den Eindrücken im Training entscheiden. Wer weiß, ob es wirklich von der Fitness her reicht", so der Trainer.

