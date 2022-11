Hansa Rostock: Mit Glöckner und Glücksgefühlen in die Pause Stand: 13.11.2022 17:10 Uhr Den Trainer zwei Spieltage vor der WM-Pause zu wechseln, war ein Wagnis der Verantwortlichen von Hansa Rostock. Aber Patrick Glöckner holte mit dem Fußball-Zweitligisten vier Punkte und sorgt so für Zufriedenheit beim Tabellenneunten.

"Ich bin froh, dass wir mit einem Glücksgefühl in die Pause gehen können", sagte der Nachfolger des entlassenen Jens Härtel. "Das ist ganz wichtig in so einer Pause, dass der Kopf nicht anfängt zu rattern und zu arbeiten."

Dass der 1:0-Erfolg im letzten Spiel des Jahres bei Eintracht Braunschweig eher glücklich war, störte da niemand bei der "Kogge". Nach turbulenten Wochen verbringt der FC Hansa die mehr als zweimonatige WM-Unterbrechung nun mit 21 Punkten im Tabellenmittelfeld. Vor allem das zählt für Glöckner, der nach dem Spiel bei den "Löwen" eine kleine Party für die knapp 300 Kilometer lange Rückfahrt im Mannschaftsbus ankündigte.

"Die Jungs haben viel Druck gehabt und viel mitgemacht. Sie haben die Dinge, die wir besprochen haben, wirklich angenommen." Hansa-Trainer Patrick Glöckner

Glöckner hatte seinen Job bei Hansa nicht einmal eine Woche vor dem Braunschweig-Spiel übernommen, anscheinend aber sofort einen Draht zur Mannschaft gefunden. "Wie sie uns als Trainerteam empfangen haben, hat einfach Spaß gemacht", sagte der 45-Jährige im NDR Interview.

Weitere Informationen 3 Min Hansa-Trainer Glöckner: "Können positiv in den Urlaub fahren" Mit dem 1:0 in Braunschweig feierte Rostock einen wichtigen Auswärtssieg in der Zweiten Liga. Boris Poscharsky sprach mit Hansa-Trainer Patrick Glöckner: 3 Min

"Haben versucht, die Mannschaft mental aufzubauen"

"Neue Impulse" sollte der neue Mann an der Seitenlinie laut Sportvorstand Martin Pieckenhagen setzen. Was in kürzester Zeit offenbar auch gelang. "Wir haben versucht, die Mannschaft mental aufzubauen", sagte Glöckner. "Und im Spiel gegen den Ball haben wir ein paar Sachen verändert, damit wir schneller in die Ballrückeroberung kommen."

Das soll aber nur der Anfang sein. "Es geht darum, etwas zu entwickeln", erklärte Glöckner bei "Sport1". "Wir müssen die Pausenzeit gut nutzen." Die Unterbrechung ist lang. Erst am 28. Januar geht es für die Mecklenburger mit dem Auswärtsspiel beim Tabellendritten 1. FC Heidenheim weiter.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 13.11.2022 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 2. Bundesliga