Hansa: Rendezvous mit Lieblingsgegner Stuttgart

"Der Pokal hat seine eigenen Gesetze" - anders als mit dieser bekannten Fußballfloskel lässt sich wohl kaum die Bilanz von Hansa Rostock gegen den VfB Stuttgart erklären. Die Erstrundenpartie heute (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) gegen die Schwaben ist bereits die fünfte Auflage des Duells Nord gegen Süd, in den bisherigen vier Spielen im Ostseestadion setzte sich stets Außenseiter Hansa durch. 1992 schlugen die Mecklenburger als Zweitligist den damaligen deutschen Meister 2:0 nach Verlängerung, 1999 gab es im Duell zweier Bundesligisten ein 2:1, 2005 siegte Hansa - erneut als Zweitligist - 3:2, und im vergangenen Jahr feierten die Rostocker sogar als Drittligist einen 2:0-Erfolg gegen die Schwaben.

Walter glaubt nicht an "Rostock-Fluch"

Von einem "Rostock-Fluch" wollte Stuttgarts Trainer Tim Walter jedoch am Freitag nichts wissen. "Gegen Flüche kann man immer angehen, wenn man hart arbeitet. Wir gehen davon aus, dass wir gewinnen. Wir wissen, was auf uns zukommt. Dementsprechend treten wir auf." Sein Pendant auf Rostocker Seite, Jens Härtel, geht allerdings ebenfalls optimistisch in die Partie: "Das Spiel ist ein echtes Highlight: Flutlicht, volles Stadion. Die Euphorie ist außergewöhnlich. Wir wollen das Spiel auch genießen", sagte der 50-Jährige.

Hansa erst mit einem Erfolgserlebnis

Von einem solchen Genuss-Zustand waren die Hansa-Spieler - und vor allem ihre Anhänger - in den bisherigen Partien der Drittliga-Saison ein ordentliches Stück entfernt. Die Bilanz aus den ersten vier Spielen: magere vier Punkte. Der FC Hansa belegt damit lediglich Tabellenplatz 13. Nur gegen Bayern München II gelang ein 2:1. Der Fehlstart sorgte für Unruhe im Verein. Während Härtel Verstärkungen forderte, wollte Manager Martin Pieckenhagen davon nichts wissen. Derzeit trainieren Stephan Andrist und Dylan George zur Probe mit. Wie es mit dem Duo weitergehe, darüber werde in der kommenden Woche entschieden, so Pieckenhagen.

Härtel: "Man hat immer eine Chance"

Allen Widrigkeiten zum Trotz blickt Härtel optimistisch auf das Duell mit einem der großen Favoriten auf den Bundesliga-Aufstieg. "Wir wollen ein mutiges Spiel abliefern, müssen aber auch eine gute Balance finden. Stuttgart spielt mit vielen Positionswechseln und Gegenpressing und hat eine gute Mannschaft", sagte der 50-Jährige. Er fügte aber auch hinzu: "Man hat immer eine Chance. Die wollen wir so gut wie möglich nutzen."

