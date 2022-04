Hannover gewinnt in Aue und verschafft sich Luft im Abstiegskampf Stand: 09.04.2022 15:20 Uhr Hannover 96 hat am 29. Spieltag der Zweiten Liga mit dem 3:1 (2:0) bei Tabellenschlusslicht Erzgebirge Aue den erhofften Auswärtssieg im Abstiegskampf eingefahren. Damit holten die "Roten" den ersten Dreier nach zuvor vier sieglosen Spielen in Folge.

von Martin Schneider

Der erste Erfolg der Niedersachsen bei den Erzgebirgern überhaupt war verdient, bedurfte aber keiner außergewöhnlichen Leistung. Die Treffer von Julian Börner (3.) und Hendrik Weydandt (23.) sorgten für eine frühe und komfortable 96-Führung. Während die Lila-Weißen im ersten Durchgang nahtlos an ihren schwachen Auftritt beim HSV am Dienstag anknüpften, kämpften sie sich in der zweiten Halbzeit zurück in die Partie. Mehr als den Anschluss durch Nikola Trujic (54.) mussten die Gäste aber nicht hinnehmen. Sebastian Kerk sorgte für Entlastung - und das entscheidende 3:1 (75.).

Die Niedersachsen liegen in der Tabelle vorübergehend auf Rang 13 und haben sieben Zähler Vorsprung auf Dynamo Dresden, die als 16. am Sonntag beim Tabellen-15. SV Sandhausen antreten. Am kommenden Sonnabend empfangen die "Roten" die formstarke Fortuna aus Düsseldorf. Für Aue steht nach der Niederlage im selbsternannten "Endspiel um den Klassenerhalt" der Abstieg so gut wie fest.

Börner und Weydandt bringen Hannover in Führung

Die Gäste erwischten gegen die Sachsen einen Traumstart: Nach einer Ecke bugsierte Börner den Ball ins Tor und Hannover jubelte mit seinen mitgereisten Fans über das 1:0 (3.). Die frühe Führung spielte den sportlich zuletzt schwankenden Niedersachsen in die Karten. Gegen verunsicherte Sachsen schalteten die Gäste nicht in den Verwaltungsmodus, sondern drängten auf das zweite Tor. Dies gelang nach mehreren guten Tormöglichkeiten Weydandt in der 23. Minute, der erst an Aue-Keeper Martin Männel scheiterte und im Fallen per Nachschuss sein zweites Saisontor erzielte.

Hannovers Stärke war an diesem Sonnabend auch Aues Schwäche. Mit klaren Aktionen und strukturiertem Spielaufbau hatten die Niedersachsen dem Tabellenschlusslicht etwas Entscheidendes voraus. Defensiv wurde 96 in den ersten 45 Minuten nicht gefordert. Auch ein kurzer Wintereinbruch inklusive schneebedecktem Rasen Mitte der ersten Halbzeit, der Aues beste Phase einläutete, konnte die Hannoveraner nicht aus dem Konzept bringen.

96 wiegt sich in Sicherheit, Aue kommt ran

Das änderte sich allerdings im zweiten Durchgang - und zwar deutlich. Sang- und klanglos wollten sich die Veilchen vor eigener Kulisse nicht geschlagen geben und kämpften sich erfolgreich zurück in die Partie. Hannover agierte schläfrig und kassierte in der 54. Minute das 1:2 durch Trujic. Ein Weckruf? Fehlanzeige. 96 blieb verhalten, Aue stürmte mit dem Mut eines Teams, das nichts mehr zu verlieren hatte. Die Gäste zitterten sich durch diese Phase und konnten sich auf Torwart Ron-Robert Zieler verlassen, der den Ausgleich verhinderte (65.).

Den Hannoveranern gelang selten Entlastung - die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor retteten sie aber in den zweiten Durchgang. Kerk machte mit der einzigen Torchance der "Roten" in der zweiten Halbzeit das 3:1 (75.) und sorgte damit für die Entscheidung. Während bei den Auern und ihren Fans Niedergeschlagenheit einsetzte und der Klassenerhalt nur noch theoretisch erreicht werden kann, jubelte 96 über einen entscheidenden Schritt in Richtung Ligaverbleib.

29.Spieltag, 09.04.2022 13:30 Uhr Erzgeb. Aue 1 Hannover 96 3 Tore: 0: 1 Börner (3.) 0: 2 Weydandt (23.) 1 :2 Trujic (54.) 1: 3 Kerk (75.)

Erzgeb. Aue: Männel - Barylla, Gonther, Cacutalua, Strauß (46. Carlson) - Fandrich, Schreck (80. Hochscheidt) - Zolinski (46. Trujic), Messeguem (46. Nazarov), N. Kühn (73. Baumgart) - Jonjic

Hannover 96: Zieler - Muroya, Mar. Franke, Börner, Hult - Kaiser, Ondoua - Teuchert (73. Krajnc), Kerk (82. Diemers), Stolze (60. Beier) - Weydandt (73. Doumbouya)

Zuschauer: 6196



