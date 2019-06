Stand: 04.06.2019 15:54 Uhr

Hannover 96: Prib verlängert beim Herzensclub

Seit sechs Jahren ist Edgar Prib ein "Roter" - und er möchte es noch mindestens zwei Jahre bleiben. Der Mittelfeldspieler von Hannover 96, der in vergangenen Jahren zwei schwere Verletzungen überstehen musste, wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Bundesliga-Absteiger verlängern. Das gab der Club am Dienstagnachmittag bekannt. Der 29-Jährige wird den neuen Kontrakt, gültig bis 2021, nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub unterschreiben. "Ich war super glücklich, als ich mich vor wenigen Wochen mit dem Comeback endlich wieder auf dem Platz zurückmelden konnte. Und jetzt freue ich mich wirklich riesig, dass es für mich bei Hannover 96 weitergeht", so Prib.

Rückkehr von Prib "Gänsehautmoment"

Der Linksfuß hatte Ende April beim Heimsieg gegen Mainz 05 nach zwei Kreuzbandrissen und fast zwei Jahren Verletzungspause ein starkes Comeback gegeben und war in den letzten vier Spielen der vergangenen Saison zum Einsatz gekommen. Der damalige Cheftrainer Thomas Doll nannte die Prib-Rückkehr einen "Gänsehautmoment". Er sei "ein toller Junge und ein toller Fußballer" und verkörpere Hannover 96.

"Froh, beim Neustart mithelfen zu können"

Auch bei den Fans und den Mitspielern ist Prib überaus beliebt. "Eddy ist durch und durch ein feiner Typ. Den hat man ins Herz geschlossen", sagte zum Beispiel Stürmer Hendrik Weydandt über den 29-Jährigen, der zuversichtlich auf die neue Saison blickt: "Ich bin froh, beim Neustart in der Zweiten Liga mithelfen zu können und bin voller Optimismus." Und auch mit dem neuen, alten Trainer stimmt die Chemie: "Auf das Wiedersehen mit Mirko Slomka freue ich mich - er hat mich damals zu 96 geholt." Diese Vertragsverlängerung ist offenbar eine Win-win-Situation für alle bei Hannover 96.

