Handspiel im Fußball: Das sind die Regeln

Hand oder nicht Hand: Das ist hier die Frage Stand: 11.04.2022 07:40 Uhr Ein Handspiel im Nordduell St. Pauli - Werder Bremen sorgt für Diskussionen, ebenso ein Handelfmeter für den FC Bayern gegen Augsburg. Obwohl es klare Kriterien für strafbares Handspiel gibt, sind Diskussionen über Inhalte und Auslegung der Regel an der Tagesordnung.

von Sebastian Ragoß

Ein Aufschrei der Zuschauer ("Hand!"), wilde Proteste von Spielern und Trainern, Entscheidungen, die anschließend emotional diskutiert werden: Handspiel oder kein Handspiel - das ist die Frage, die Fußballer, Fans, aber auch die Schiedsrichter beschäftigt wie kaum eine andere.

Jüngster Anlass war Werder Bremens 1:1-Ausgleich beim FC St. Pauli - auch wenn es in dieser Szene nicht wie sonst fast immer um eine Elfmeterentscheidung ging.

Felix Agu hatte den Ball zu Beginn der Kombination deutlich mit der Hand gespielt. Doch das Schiedsrichter-Team ahndete die Aktion nicht, selbst nach Ansicht der TV-Bilder blieb die umstrittene Entscheidung bestehen. "Der Schiedsrichter hat es ja selbst überprüft. Wenn er das so sieht und so entscheidet, dann müssen und werden wir damit leben", sagte St. Paulis Coach Timo Schultz.

Der 44-Jährige monierte aber zugleich, dass es trotz des Video-Assistenten (VAR) ständig zu umstrittenen Entscheidungen komme. "Vom Gesamtablauf des Konstrukts VAR war das eher Wasser auf die Mühlen derer, die den Videobeweis wieder abgeschafft sehen wollen", sagte Schultz, der in der Vergangenheit bereits einige Male die Regelauslegung in Sachen Handspiel kritisiert hatte.

Lehrwart Wagner: Diskussionen haben zugenommen

Überhaupt sind Debatten über die Frage "Hand oder nicht Hand" beinahe an der Tagesordnung. "Die Diskussionen haben zugenommen, weil alles transparenter ist. Aber auch, weil die Regel in den letzten Jahren so oft geändert wurde, dass manches Unverständnis oder auch Unkenntnis ist. Vielleicht kann man auch gar nicht immer auf dem neuesten Stand sein, weil man nicht merkt, wie schnell sich etwas verändert hat", sagt Lutz Wagner dem NDR.

Der 59-Jährige war jahrelang Unparteiischer in der Bundesliga und arbeitet nun als Schiedsrichter-Lehrwart beim Deutschen Fußball-Bund (DFB).

Handspielregel mehrmals modifiziert

Wagner spricht das vielleicht gravierendste Problem an: Handspiel war immer schon auch Auslegungssache. Doch jahrzehntelang galt: Strafbar ist Handspiel nur bei klarer Absicht. Oder in Wagners Worten: "Früher war es so: Wenn einer den Ball gefangen hat, war es Hand, alles andere schon eher zweifelhaft."

Doch diese generöse Auslegung sahen die Regelhüter des Weltverbandes FIFA als nicht mehr zeitgemäß an und wollten durch allerlei Modifizierungen die Auslegung "Fußball-gerechter" machen. Ob dies tatsächlich gelungen ist, mag jeder selbst beurteilen.

Handelfmeter in der Fußball-Bundesliga Saison 2015/16: 12 (14 % aller Elfmeter)

Saison 2016/17: 8 (8%)

Saison 2017/18: 14 (15%) - Einführung des Video-Assistenten

Saison 2018/19: 31 (34 %)

Saison 2019/20: 17 (23,7 %)

Saison 2020/21: 26 (23 %)

Quelle: GSN

Die Anzahl der geahndeten Handspiele hat jedenfalls zugenommen, was sich nicht zuletzt an der Zahl der verhängten Handelfmeter ablesen lässt.

Zwei wesentliche Kriterien für Handspiel

Doch was gilt denn nun? "Man hat sich vor der aktuellen Saison auf zwei wesentliche Kriterien geeinigt", sagt Wagner: Absicht sei immer noch der wichtigste Maßstab für strafbares Handspiel.

Der zweite Maßstab für strafbares Handspiel ist die sogenannte "Vergrößerung der Abwehrfläche". "Der Schiedsrichter muss sich fragen: Macht er das mit der Intention, den Ball aufzuhalten", erläutert Bundesliga-Schiedsrichter Deniz Aytekin im Gespräch mit dem NDR.

Bei der Frage "Elfmeter oder nicht", sei für die Unparteiischen vor allem entscheidend, ob der Ball Richtung Tor geschossen wurde.

St. Paulis Coach Schultz: Da blickt keiner mehr durch

Eigentlich ganz einfach. Oder doch nicht? Eher nicht, findet St. Paulis Trainer Schultz: "Es ist mit der Handspielregel so ein Durcheinander geworden, dass da keiner mehr durchblickt", sagte er zuletzt nach dem Heimsieg gegen Heidenheim.

Wagner betont hingegen: "Das ist eine Regelung, die versteht auch ein Fußballer, weil sie dem Fußball gerecht wird. Aber sie verlangt natürlich auch vom Schiedsrichter eine Fußball-gerechte und intelligente Interpretation."

Wo interpretiert wird, gibt es unterschiedliche Ansichten

Und damit wären wir wieder bei einem Kernproblem: Wo interpretiert und ausgelegt wird, gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen - gerade in Zeiten, in denen die Bundesliga-Stadien mit zwei Dutzend Kameras ausgestattet sind.

"Wenn eine Situation zu einem Handspiel gezeigt wird, dann sieht man die aus 24 Perspektiven. Das ist einfach sehr viel Input. Und dann geht die Diskussion erst recht los", so Aytekin.

In den vergangenen drei Jahren wurde rund die Hälfte der Handelfmeter-Entscheidungen mit Hilfe des Video-Assistenten getroffen. Dies unterstreicht, wie knifflig die Aufgabe für den Schiedsrichter auf dem Platz ist.

Streit über Elfmeter im Nordderby HSV - Werder

Spieler und Trainer werden vor jeder Saison detailliert über die Regelauslegung unterrichtet. Doch wenn es zum eigenen Nachteil ist, werden die geltenden Kriterien gerne einmal "vergessen" oder anders ausgelegt. Exemplarisch zu beobachten im Nordderby zwischen dem HSV und Werder Bremen (2:3), als Jonas Meffert in der Anfangsphase einen Torschuss von Ömer Toprak mit dem Arm blockte.

Schiedsrichter Daniel Siebert entschied regelkonform auf Strafstoß für Werder. Trotzdem echauffierte sich Meffert später: "Ich stehe einen Meter vor ihm und ziehe die Hand weg. Dafür einen Handelfmeter zu geben, ist eine Frechheit."

Kein Tor bei vorherigem Handspiel

Überraschend wenige Diskussionen gibt es indes über die eine Ausnahme von der Regel: Wenn ein Spieler nach einem unabsichtlichen (!) Handspiel den Ball selbst ins Tor schießt, wird immer abgepfiffen, egal, wie gering die Berührung auch war.

Bugsiert jedoch direkt nach dem (unabsichtlichen) Kontakt mit der Hand ein anderer Spieler den Ball ins Tor, zählt der Treffer. Warum? In der entsprechenden Regel steht, dass ein Tor, das "unmittelbar" nach einem Handspiel markiert wird, nicht zählen darf. Und "unmittelbar" heißt in der Semantik der Regelhüter: durch denselben Spieler.

Auch wenn mancher "unmittelbar" anders auslegen würde, ist die Regel in sich logisch und eindeutig.

Aytekin: "Es ist ruhiger geworden"

Bei der Frage nach strafbarem Handspiel außerhalb der Torerzielung gibt es eine derartige Klarheit noch nicht. Wahrscheinlich ist sie auch gar nicht herzustellen.

Die jüngsten Regel-Modifikationen haben in Wagners und Aytekins Augen aber immerhin für ein wenig mehr Anschaulichkeit gesorgt. "Die Anzahl der Diskussionen ist im Moment im Vergleich zu denen vor einem oder zwei Jahren vergleichsweise niedrig", sagt Wagner. Aytekin stimmt ihm zu: "In den letzten Wochen und Monaten ist es ruhiger geworden."

Diskussions- und Aufregungspotenzial bleiben dennoch groß. Das laute "Hand!" der Fans in den Stadien wird wohl niemals verstummen.

