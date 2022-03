HSV verschiebt Training: Alle Spieler zum Corona-Test Stand: 10.03.2022 10:40 Uhr Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat sein für Donnerstagvormittag angesetztes Training verschoben, nachdem mehrere Spieler des Tabellenfünften über Unwohlsein und Erkältungssymptome geklagt hatten.

Wie der Club mitteilte, hatten sich mehrere Profis und weitere Staff-Mitglieder am Mittwochabend und Donnerstagmorgen bei den Mannschaftsärzten und dem Management gemeldet. Nach einer kurzfristig angesetzten Testung am Mittwochabend wurde die Trainingseinheit am heutigen Vormittag verschoben.

Zudem setzte der Club für den gesamten Kader einen weiteren Corona-Test "im Drive-in-Verfahren" an, wie es in einer Mitteilung hieß: "Im Anschluss an die Testergebnisse wird Trainer Tim Walter in enger Abstimmung mit den Ärzten den weiteren Tagesablauf festlegen."

Am Sonnabend (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) steht für den Hamburger SV das Heimspiel gegen Erzgebirge Aue an.

Zuletzt waren die Corona-Sorgen im Fußball wieder deutlich größer geworden, so gab es unter anderem Ausbrüche beim Bundesligisten FSV Mainz 05 und Hamburgs Ligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf.

