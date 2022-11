HSV-Trainer Walter fordert gegen Sandhausen "Haltung" Stand: 10.11.2022 15:43 Uhr Nach der 0:1-Niederlage in Fürth steht der HSV im Heimspiel gegen Kellerkind SV Sandhausen unter Druck. Bei einem erneuten Punktverlust droht den Hamburgern das Abrutschen und Überwintern auf Rang drei.

Denn Verfolger 1. FC Heidenheim hat bis zu einem Zähler auf die Hamburger aufgeschlossen und könnte mit einem Sieg gegen Regensburg in der Tabelle an den Hanseaten vorbeiziehen, sollten diese ihre Partie am Sonnabend (13 Uhr, im NDR Livecenter) gegen Sandhausen nicht gewinnen.

Das Überwintern auf einem direkten Aufstiegsplatz wäre Balsam für die Seele, weil es abseits des sportlichen Geschehens genügend Baustellen beim HSV gibt: Als da wären die Führungskrise in der Vereinsspitze um Präsident und Aufsichtsratschef Marcell Jansen sowie die immer noch nicht verlängerten Verträge von Vorstand Jonas Boldt und Trainer Tim Walter.

Immer wieder frühe Gegentore

Auffällig bei der Niederlage am Mittwochabend war, dass die Hamburger schon zum vierten Mal in Folge früh - innerhalb von elf Minuten - in Rückstand gerieten. In Paderborn (3:2) und gegen Regensburg (3:1) konnte die Elf von Trainer Tim Walter die Partien noch drehen, gegen Magdeburg (2:3) und jüngst in Fürth gelang dies nicht.

Sandhausen hat zwar bisher in der Saison nicht gerade als Frühstarter geglänzt, dennoch mahnte HSV-Kapitän Sebastian Schonlau: "Es kann nicht immer klappen, ein frühes Gegentor wieder auszugleichen." Zudem hat es bei den Hamburgern eine Trendumkehr gegeben: Blieben sie in den ersten neun Saisonpartien noch sechsmal ohne Gegentor, so gelang dies in den jüngsten sieben Spielen kein einziges Mal.

Walter auch als Psychologe gefragt

Fehlende Kreativität und Zweikampfstärke bemängelte Walter in Fürth: "Wir haben keine Energie auf den Platz bekommen, nicht gut gespielt und verdient verloren", sagte der Trainer und ergänzte: "Wir haben diesmal Dinge gemacht, die uns normalerweise nicht charakterisieren."

"Es ist besonders schön, mit einem Sieg in die lange Winterpause zu gehen. Wir hätten dann einen Schnitt von zwei Punkten, das ist unser Ziel." HSV-Trainer Tim Walter

Er habe das "den Jungs auch in aller Deutlichkeit" gesagt, erklärte der HSV-Coach am Donnerstag und forderte: "Die Aufgaben, die uns in den Weg gestellt werden, müssen wir besser bewältigen. Dabei ist die Haltung entscheidend."

Dabei ist Walter auch als Psychologe gefragt: Sonny Kittel läuft seiner Form seit Wochen hinterher. Jean-Luc Dompé ließ seiner Gala in Paderborn, zwei schwache Spiele folgen. Und Ransford-Yeboah Königsdörffer muss verkraften, dass er nicht für Ghana zur WM fährt.

Mögliche Aufstellungen:

HSV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Königsdörffer, Glatzel, Dompé

Sandhausen: Drewes - Höhn, Dumic, Zhirov - Ajdini, Ochs - Bachmann, Papela - D. Kinsombi, C. Kinsombi - Soukou

