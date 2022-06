HSV: Erste Neuzugänge da - Mutzel nur noch Kaderplaner? Stand: 03.06.2022 17:13 Uhr Beim Fußball-Zweitligisten HSV hat es offenbar eine Veränderung in der Führungsetage gegeben. Laut Vorstand Jonas Boldt ist Sportdirektor Michael Mutzel in seinen Aufgaben beschnitten worden und soll sich nur noch um Transfers kümmern.

"Michael ist seinem Führungsauftrag aus meiner Sicht nicht nachgekommen", sagte Sportvorstand Boldt dem "kicker" und attestierte dem Ex-Profi offen eine Absetzbewegung. Laut dem Fachblatt bestreitet Mutzel dies vehement und habe darauf verwiesen, ausschließlich inhaltliche Debatten angestoßen zu haben.

Trotzdem soll Mutzel nun nur noch eine Art Kaderplaner sein - und damit einen größeren Teil seiner bisherigen Aufgaben verlieren. Boldt erklärte, dass diese Aufgabentrennung bereits in den letzten Wochen vollzogen worden sei - "und wir haben dennoch professionell weitergearbeitet".

Glatzel bleibt Raab verstärkt das Torhüter-Team

Diese Aussage belegen die jüngsten Abschlüsse: Einen Tag nach der geglückten vorzeitigen Vertragsverlängerung mit Top-Torjäger Robert Glatzel hat der HSV die ersten Neuzugänge für die kommende Saison eingetütet.

Vom Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern wechselt Torhüter Matheo Raab ablösefrei an die Elbe. Der 23-Jährige, den HSV-Torwarttrainer Sven Höh aus der gemeinsamen Zeit bei den Pfälzern kennt, ist zunächst als Nummer zwei hinter Daniel Heuer Fernandes vorgesehen und hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Dagegen ist für den Schweden Marko Johansson trotz dessen Vertrags bis 2024 wohl kein Platz mehr im Kader. Dritter Torwart ist Tom Mickel.

Bilbija soll den Flügel besetzen

Zweiter Neuzugang ist Offensivmann Filip Bilbija, der ebenfalls einen Vertrag bis 2026 erhalten hat. Der 22 Jahre alte Flügelspieler erzielte in der abgelaufenen Saison sieben Tore in 28 Partien für Absteiger FC Ingolstadt. "Er ist ein junger und sehr vielseitiger Offensivspieler, der speziell in der gerade beendeten Saison eine auffällige und gute Entwicklung genommen hat. Diese wollen wir weiter vorantreiben", sagte Boldt.

Offen ist, wie es mit Mutzel weitergeht. Die Saison endet offiziell am 30. Juni. Der 42-Jährige hat sich noch nicht öffentlich zur neuen Situation geäußert.

