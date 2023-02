HSV: Dompé und Mikelbrencis nach Unfall wieder im Training

Stand: 09.02.2023 14:42 Uhr

Die Fußballprofis Jean-Luc Dompé und William Mikelbrencis haben am Donnerstag wieder am Training des Zweitligisten HSV teilgenommen. Das Duo, das in einen Autounfall verwickelt war, wird vom Club eine Geldstrafe erhalten und hatte am Mittwoch im Volkspark gefehlt.