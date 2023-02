Zwei HSV-Profis offenbar an Autorennen und Unfall beteiligt Stand: 07.02.2023 11:36 Uhr Zwei Fußball-Profis des HSV sind am Montagabend in Hamburg offenbar an einem illegalen Autorennen beteiligt gewesen. Nach einem Unfall am Fischmarkt sollen sie vom Unfallort geflüchtet sein.

Augenzeuginnen und -zeugen berichteten von aufheulenden Motoren gegen 21.30 Uhr am Hafenrand. Daran beteiligt war offenbar HSV-Linksaußen Jean-Luc Dompé in einem BMW M3 mit mehr als 500 PS. In dem anderen Auto, einem gelben AMG Mercedes, soll laut "Bild" HSV-Verteidiger William Mikelbrencis gesessen haben, allerdings nur auf dem Beifahrersitz, ein Freund saß wohl am Steuer.

Am Fischmarkt in Bushaltestelle gekracht

Am Fischmarkt kam der BMW ins Schleudern und knallte in eine Bushaltestelle. Der mutmaßliche Unfallfahrer Jean-Luic Dompé soll dann den Wagen stehengelassen und mit seinem HSV-Kumpel im Mercedes geflüchtet sein, berichteten Zeuginnen und Zeugen.

Dompé leicht verletzt

Die Polizei traf beide wenig später in Dompés Wohnung in der Innenstadt an. Der Franzose war leicht an der Hand verletzt, gab aber an, nicht selbst gefahren zu sein.

Hinweise auf Alkohol oder Drogen am Steuer gibt es laut Polizei nicht. Beide Wagen wurden sichergestellt, um Spuren zu sichern.

