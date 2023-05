Felix Magath glaubt an den direkten Bundesliga-Aufstieg des HSV

Stand: 22.05.2023 11:33 Uhr

Felix Magath sieht große Chancen für den HSV, am kommenden Sonntag den direkten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga zu schaffen. Der ehemalige Spieler und Trainer des Traditionsvereins geht fest von einem Patzer der Konkurrenz aus Heidenheim in Regensburg aus.