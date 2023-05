HSV erledigt Pflichtaufgabe Fürth und wahrt Aufstiegschance Stand: 20.05.2023 22:27 Uhr Der HSV darf weiter auf die direkte Bundesliga-Rückkehr hoffen. Die effizienten Hamburger besiegten am Sonnabend Greuther Fürth mit 2:1 (1:0) und haben vor dem letzten Spieltag zumindest Relegationsrang drei sicher. Miro Muheim und Laszlo Benes trafen für die Gastgeber.

von Thomas Luerweg

Damit kommt es am letzten Spieltag zum Fernduell um den direkten Aufstieg mit dem Zweiten Heidenheim, der einen Punkt Vorsprung auf die Hamburger hat. St. Pauli als Vierter kann nicht mehr eingreifen. Der HSV trifft am kommenden Sonntag (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) auswärts auf den bereits abgestiegenen SV Sandhausen, Heidenheim tritt zeitgleich in Regensburg an. Hamburg fehlen dann Ludovit Reis, der am Sonnabend seine fünfte Gelbe Karte sah und Bakery Jatta (Gelb-Rot).

Im mit 57.000 Zuschauern zum siebten Mal in dieser Saison ausverkauften Volksparkstadion zeigte sich der HSV in einer Partie auf Augenhöhe höchst effizient. Die Gäste aus Franken machten dem Tabellendritten das Leben schwerer als erwartet: Sie spielten befreit auf, nachdem seit dem Nachmittag der Klassenerhalt festgestanden hatte. Nach dem späten Anschlusstreffer wackelten die Norddeutschen kurz, aber Fürth lief vergeblich an.

Muheims sehenswertes Tor löst den Knoten

Der HSV versuchte, an die Leistung beim überzeugenden 5:1-Auswärtserfolg in Regensburg vor einer Woche anzuknüpfen. Trainer Tim Walter bot dieselbe Startelf auf, doch seine Mannschaft fand schwer ins Spiel. Bis Mitte der ersten Hälfte hatten die Gäste aus Franken ein Übergewicht. Folgerichtig verbuchten die Kleeblätter die erste große Chance: Nach einer Hereingabe des Ex-HSVers Julian Green jagte Ragnar Ache den Ball über den Kasten (25.).

Fast im direkten Gegenzug sorgte Defensivmann Muheim etwas überraschend mit einem herrlichen Treffer für die HSV-Führung: Jean-Luc Dompé brachte den Ball links im Strafraum eher zufällig zu Muheim, der zog mit links ab und traf unhaltbar für den Fürther Keeper Andreas Linde unter die Latte (27.) - sein zweiter Saisontreffer nach der Premiere vor einer Woche.

Das Tor wirkte wie eine Befreiung: Fünf Minuten später hätte Dompé um ein Haar erhöht, aber Linde entschied die Eins-gegen-Eins-Situation für sich. Die Gäste wackelten kurz und gestalteten die Partie wieder offener. Daher war zur Pause die Führung des HSV etwas glücklich.

Benes verwandelt Elfmeter sicher

Nach dem Seitenwechsel rannten die Gäste an und der HSV verlegte sich aufs Kontern. Sonny Kittel schoss aus 16 Metern mit links am Tor vorbei (61.), drei Minuten später scheiterte Jatta nach einem Solo deutlich. Die Entscheidung fiel nach einem weiteren starken HSV-Konter vom Elfmeterpunkt. Kittel hatte Robert Glatzel steil geschickt und Verteidiger Luca Itter holte ihn im Strafraum von den Beinen. Der eingewechselte Benes trat an und verwandelte souverän (69.).

Jatta mit Gelb-Rot vom Feld

Nach dem 2:0 war die Partie scheinbar entschieden. Glatzel traf nach einem Defensivpatzer der Gäste den linken Pfosten (79.). Doch vor den Augen der Club-Ikonen Felix Magath, Uli Stein und Manfred Kaltz, deren Triumph im Europapokal der Landesmeister sich am 25. Mai zum 40. Mal jährt, wurde es am Ende noch einmal spannend: Lukas Petkov stocherte den Ball aus zehn Metern zum 1:2 ins HSV-Tor (83.).

Die Hamburger zitterten sich zum Schlusspfiff, nachdem Jatta innerhalb von zwei Minuten zweimal Gelb gesehen hatte und vom Feld musste (86./87.). Ihm folgte in der Nachspielzeit Fürths Dickson Abiama mit glatt Rot nach einem überharten Einsteigen gegen Jonas David (90+6.).

33.Spieltag, 20.05.2023 20:30 Uhr Hamburger SV 2 Greuther Fürth 1 Tore: 1 :0 Muheim (27.) 2 :0 Benes (69., Foulelfmeter) 2: 1 Petkov (84.)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis (46. Benes), Kittel (89. Suhonen) - Jatta, Glatzel, Dompé (77. Königsdörffer)

Greuther Fürth: Linde - Griesbeck, G. Jung (77. Pululu), G.-L. Itter - Meyerhöfer (78. Asta), Christiansen (88. Raschl), Green, John - Hrgota - Ache (62. Abiama), Sieb (62. Petkov)

Zuschauer: 56537 (ausverkauft)



