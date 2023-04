1:0 in Heidenheim - FC St. Pauli klopft oben an Stand: 08.04.2023 22:24 Uhr Der FC St. Pauli ist im Aufstiegsrennen der zweiten Fußball-Bundesliga angekommen. Die Hamburger setzten sich am Samstagabend mit 1:0 (1:0) beim 1. FC Heidenheim durch. Nach dem zehnten Sieg in Folge ist Rang drei nur noch vier Punkte entfernt.

von Johannes Freytag

Marcel Hartel sorgte mit seinem Treffer dafür, dass St. Pauli den Zweitliga-Rekord des Karlsruher SC aus der Saison 1986/1987 einstellte. Die Badener stiegen damals in die Bundesliga auf. Für die Kiezkicker ist der direkte Aufstiegsplatz zwei, den der HSV innehat, derzeit sechs Punkte entfernt. Beim Stadtrivalen spielen die Braun-Weißen in zwei Wochen, am 21. April (18.30 Uhr). Zwei Wochen später gastiert der FC St. Pauli beim Tabellenführer Darmstadt.

Zunächst aber geht es für die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler am Sonntag in einer Woche (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) weiter, mit dem Heimspiel gegen die abstiegsbedrohte Eintracht aus Braunschweig.

St. Pauli mit vielen Ballverlusten

Hürzeler musste in Heidenheim erstmals nach fünf Partien seine Startelf ändern: Adam Dzwigala ersetzte den am Hüftbeuger verletzten Innenverteidiger Eric Smith. Die veränderte Defensive der Hamburger hatte aber lange keine Mühe, die Angriffsbemühungen der Gastgeber zu unterbinden.

Doch nach gut 20 Minuten häuften sich die Fehler im Aufbauspiel der Kiezkicker und Heidenheim kam zu mehreren guten Torchancen. Marnon Buschs Distanzschuss hatte St. Paulis Keeper Nikola Vasilj erst im Nachfassen sicher (21.), kurz danach verzog Denis Thomalla freistehend völlig (24.). Schließlich setzte Tim Kleindienst einen Flugkopfball aus zentraler Position am Tor vorbei (28.).

Daschner nutzt Torwart-Patzer nicht, Hartel mit Traumtor

Aus heiterem Himmel wäre dann aber beinahe St. Pauli in Führung gegangen. FCH-Torwart Kevin Müller spielte den Ball direkt in die Füße des wenige Meter vor ihm postierten Lukas Daschner, doch der scheiterte mit seinem Versuch, den Keeper zu tunneln (34.).

Das "einfache" Tor ließen die Kiezkicker also liegen - nur, um danach mit einem traumhaften Treffer in Führung zu gehen: Einen Einwurf von Leart Paqarada in den Strafraum erlief Hartel und hämmerte den Ball aus rund 15 Metern in den Winkel (41.). Mit dem glücklichen 1:0 für die Gäste ging es in die Pause.

Otto lässt zwei Großchancen aus

Ähnlich wie im ersten Durchgang dauerte es auch nach Wiederanpfiff lange, ehe es Torraumszenen gab. Heidenheim hatte viel Ballbesitz, wusste damit aber wenig anzufangen. Erst in der 67. Minute wurde es mal wieder gefährlich vor St. Paulis Gehäuse: Kleindiensts Schuss wehrte Vasilj ab. Die anschließende Ecke platzierte Jan-Niklas Beste dann auf der Latte. Kurz darauf setzte Beste eine Hereingabe knapp am Tor vorbei (73.).

St. Pauli stand defensiv weiterhin kompakt und hoffte auf Konterchancen. So hätte der eingewechselte David Otto für eine Vorentscheidung sorgen können, doch der Ex-Heidenheimer traf nur die Latte (76.). Auch in der Nachspielzeit brachte Otto den Ball nicht im Tor unter (90.+4). Weil aber die Abwehr alles wegverteidigte, konnten die Hamburger mit diesen ausgelassenen Großchancen leben und sich am Ende über den Ausbau ihrer unglaublichen Siegesserie freuen.

27.Spieltag, 08.04.2023 20:30 Uhr Heidenheim 0 FC St. Pauli 1 Tore: 0: 1 Hartel (41.)

Heidenheim: K. Müller - Busch (90. Keller), Mainka, Siersleben (71. Schimmer), Föhrenbach - Maloney - Pick (87. Burnic), Schöppner (87. Kühlwetter), Thomalla (71. K. Sessa), Beste - Kleindienst

FC St. Pauli: Vasilj - Medic, Dzwigala, Mets - Saliakas (83. Zander) - Irvine, Hartel, Paqarada - Metcalfe (74. D. Otto), Daschner (90.+2 Beifus), Afolayan (83. Aremu)

Zuschauer: 15000 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel K. Müller - Busch (90. Keller), Mainka, Siersleben (71. Schimmer), Föhrenbach - Maloney - Pick (87. Burnic), Schöppner (87. Kühlwetter), Thomalla (71. K. Sessa), Beste - KleindienstVasilj - Medic, Dzwigala, Mets - Saliakas (83. Zander) - Irvine, Hartel, Paqarada - Metcalfe (74. D. Otto), Daschner (90.+2 Beifus), Afolayan (83. Aremu)15000 (ausverkauft)

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 09.04.2023 | 22:50 Uhr