0:3: Eintracht beschenkt Ex-Trainer Lieberknecht

Am vergangenen Donnerstag wurde Torsten Lieberknecht 46 Jahre alt. Das wohl schönste Geburtstagsgeschenk bekam der Coach nun nachträglich von seinen Fußballern vom MSV Duisburg. Die setzten sich am Sonntagnachmittag bei Lieberknechts früherer großen Liebe Eintracht Braunschweig mit 3:0 (1:0) durch und zogen dadurch am bis dato verlustpunktfreien Drittliga-Tabellenführer vorbei. Ein Eigentor von Steffen Nkansah (19.) und Treffer von Leroy-Jacques Mickels (81.) und Moritz Stoppelkamp (84.) besiegelten die erste Saisonniederlage des BTSV, den Lieberknecht 2018 nach zehnjähriger Trainertätigkeit verlassen hatte. Die "Löwen" fielen im Klassement auf Rang vier zurück.

Nkansah trifft ins eigene Tor

4.Spieltag, 04.08.2019 13:00 Uhr Braunschweig 0 MSV Duisburg 3 Tore: 0: 1 Nkansah (19., Eigentor) 0: 2 L.-J. Mickels (81.) 0: 3 Stoppelkamp (84.)

Braunschweig: Fejzic - R. Becker, Nkansah (46. Feigenspan), Ziegele - B. Kessel, Nehrig, Pfitzner (75. Schwenk), Kijewski - Kobylanski - Proschwitz (56. Ademi), Bär

MSV Duisburg: Weinkauf - Bitter, Boeder, Compper, Sicker - Albutat, Ben Balla - Engin (80. L.-J. Mickels), Stoppelkamp (89. Karweina), Krempicki - Sliskovic (67. Vermeij)

Zuschauer: 21195



Lieberknecht wurde bei seiner erstmaligen Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte als Trainer einer gegnerischen Mannschaft von den BTSV-Fans äußerst herzlich empfangen. Lauter Applaus brandete auf, als der Coach aus den Katakomben des Stadions auf den Rasen schritt, um dort das Aufwärmprogramm seines Teams zu begutachten. Der Fußballlehrer winkte ganz gerührt zurück ins Publikum. Alte Liebe rostet bekanntlich nicht. In diesem Fall nicht einmal nach einer Scheidung. Bei so viel geradezu herzzerreißender Sympathie zwischen Anhang und Ex-Coach wollte die aktuelle BTSV-Elf offenbar nicht der Stimmungskiller sein. Die "Löwen" übten sich im ersten Abschnitt jedenfalls in vornehmer Zurückhaltung. In der Vorwärtsbewegung gelang den Niedersachsen in der ersten Hälfte: nichts. Zudem hinterließen die "Löwen" in der Abwehr in der einen oder anderen Situation keinen sonderlich sattelfesten Eindruck.

So beispielsweise in der 19. Minute, als Robin Becker eine Hereingabe unfreiwillig vors eigene Tor abwehrte und sein Mannschaftskamerad Nkansah diese "Vorlage" in den Eintracht-Kasten bugsierte. Dem unglücklichen Gegentreffer folgte kein sichtbares Aufbäumen. Der MSV blieb bis zur Pause das bessere Team, agierte strukturierter und vor allem viel ruhiger als die Hausherren.

"Löwen" in der Offensive ohne Biss

Auch nach dem Wiederanpfiff war Duisburg zunächst die zielstrebigere Mannschaft. Glück für den BTSV, dass Stoppelkamp, der auffälligste Akteur auf dem Rasen, nur die Latte traf (47.). Braunschweig tastete sich erstmals in Person von Marcel Bär an das Gäste-Gehäuse heran. Der Angreifer versuchte es mangels Anspielstationen auf eigene Faust, tanzte zwei Meidericher aus, schoss dann jedoch weit über den Kasten (55.). Als Initialzündung diente das feine Solo aber nicht. Bei den Braunschweigern blieb fußballerisch auch anschließend nahezu alles Stückwerk. Die Leichtigkeit aus den ersten drei Saisonspielen war wie verflogen.

Der MSV trug seine Angriffe derweil weiter flott vor, belohnte sich aber erst spät durch einen 16-Meter-Schuss des eingewechselten Mickels sowie einem Treffer aus der Nahdistanz von Stoppelkamp für seinen hohen Aufwand. So feierte Lieberknecht eine triumphale Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Dass es so kam, hatte sein Ex-Verein zum nicht unerheblichen Teil mitzuverantworten.

