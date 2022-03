Eintracht Braunschweig siegt in Mannheim - SV Meppen verliert Stand: 06.03.2022 15:57 Uhr Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig hat durch einen 3:0 (1:0)-Sieg bei Waldhof Mannnheim Relegationsrang drei verteidigt. Der SV Meppen verlor beim 1. FC Saarbrücken mit 0:1 (0:0) und ist seit sechs Spielen sieglos.

Braunschweig musste am Sonntag zunächst einen Schockmoment verkraften, als Mittelfeldspieler Robin Krauße von Marc Schnatterers Bein im Gesicht getroffen wurde und mit blutender Wunde in die Kabine lief (15.). Nach sechs Minuten kehrte der 27-Jährige mit Turban zurück aufs Feld. Schnatterer eilte zu Krauße und umarmte ihn. Eine emotionale Entschuldigung, die von den Fans mit viel Applaus bedacht wurde.

Multhaup bringt Braunschweig in Führung

Fußballerische Höhepunkte konnten die Zuschauer im ersten Abschnitt nur wenige beklatschen. Kampf prägte das Geschehen im Duell der beiden Aufstiegskandidaten. Einmal stellte die Eintracht ihre spielerischen Fähigkeiten vor der Pause aber doch unter Beweis: Maurice Multhaup vollendete eine schöne Kombination über Krauße und Bryan Henning zum 1:0 (39.).

Schultz trifft an alter Wirkungsstätte

Der frühere Osnabrücker war es auch, der kurz nach dem Seitenwechsel für den BTSV erhöhte, als er eine Vorlage von Lion Lauberbach volley verwertete (48.). Für die endgültige Entscheidung sorgte sechs Minuten später der frühere "Waldhof-Bub" Michael Schultz. Der 2020 von den Mannheimern zur Eintracht gewechselte Verteidiger köpfte einen Eckstoß von Doppeltorschütze Multhaup in die Maschen.

Die Hausherren waren anschließend zwar noch um Ergebniskosmetik bemüht, agierten im Abschluss aber zu überhastet oder scheiterten an Keeper Jasmin Fejzic.

29.Spieltag, 06.03.2022 14:00 Uhr W. Mannheim 0 Braunschweig 3 Tore: 0: 1 Multhaup (39.) 0: 2 Multhaup (48.) 0: 3 Schultz (54.)

W. Mannheim: Königsmann - Costly (65. Ekincier), Gohlke (55. Rossipal), Seegert, Donkor - Boyamba, Höger - Saghiri, Schnatterer (55. Kother) - Sohm (55. Verlaat), Martinovic (83. Butler)

Braunschweig: Fejzic - J. H. Marx, Schultz, Strompf (56. Behrendt), Kijewski - Krauße, Nikolaou (83. Wiebe) - Consbruch (70. Se. Müller), Henning (83. Hartmann), Multhaup - Lauberbach (70. Girth)

Zuschauer: 11324



Meppen zunächst auf Augenhöhe mit Saarbrücken

Meppen zeigte unter den Augen des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) in Saarbrücken im ersten Abschnitt eine gute Leistung. Die Defensive stand mit wenigen Ausnahmen sicher. Und hin und wieder gelang es der Elf von Coach Rico Schmitt, in der Offensive Nadelstiche zu setzen. Die beste Chance zur Gäste-Führung vergab Mike Bähre, als er nach einem Konter freistehend überhastet vergab (20.).

Domaschke patzt - Ernst sorgt für Favoritensieg

Kurz nach der Pause wurde ausgerechnet der sonst so zuverlässige SVM-Keeper Erik Domaschke zur tragischen Meppener Figur. Einen eigentlich harmlosen Freistoß von Tobias Jänicke faustete der 36-Jährige vor die Füße von Dominik Ernst, der per Linksschuss zum 1:0 traf (48.). So sehr die Emsländer anschließend auch bemüht waren, den Patzer ihres Schlussmanns wettzumachen, im Angriff blieben die Gäste im zweiten Durchgang erschreckend harmlos. Vom erfrischenden Offensiv-Fußball, mit dem sich der SVM zwischenzeitlich bis auf Platz drei gespielt hatte, ist bereits seit Wochen nicht mehr viel zu sehen.

In der momentanen Verfassung müssten die Niedersachsen eigentlich bange Blicke nach unten richten. Nur gut für sie, dass ihr Punktepolster wohl ausreichen wird, um nicht mehr in Abstiegsnöte zu geraten.

29.Spieltag, 06.03.2022 13:00 Uhr Saarbrücken 1 SV Meppen 0 Tore: 1 :0 D. Ernst (48.)

Saarbrücken: Batz - D. Ernst, Becker, Boeder, Zellner, Krätschmer - Zeitz, Gnaase (90.+1 Thoelke) - Jänicke (80. Groiß) - Jacob (80. Gouras), Scheu (72. Steinkötter)

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Puttkammer, Bünning, Fedl, Dombrowka - Bähre (79. Ametov), Blacha - Guder (66. Feigenspan), Faßbender (79. Dombrowa) - L. Krüger (66. Sukuta-Pasu)

Zuschauer: 8000



