Eintracht Braunschweig gegen Magdeburg bereits unter Druck Stand: 04.08.2023 16:29 Uhr Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig tritt beim 1. FC Magdeburg zum Nachbarschaftsduell an. Dem Team droht bei einer weiteren Pleite ein Fehlstart - und die Aufgaben werden nicht leichter.

Es ist erst der zweite Spieltag, doch die Lage in Braunschweig ist bereits angespannt. Das liegt am uninspirierten Auftritt beim 0:1 im Nordduell zuhause gegen Holstein Kiel. Auch der Trend vom Finale der vergangenen Saison, in dem der Klassenerhalt eher der Schwäche der Konkurrenz als eigener Stärke zu verdanken war, spricht nicht für die Eintracht. Und dann der Ausblick auf das schwierige Programm in den kommenden Wochen mit Liga-Partien gegen Schalke, Karlsruhe, St. Pauli und Berlin. Umso wichtiger wäre für die Härtel-Elf ein Erfolgserlebnis am Sonntag beim FCM (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de).

"Wir fahren dahin, um was mitzunehmen." Braunschweigs Trainer Jens Härtel

Die Schwere der Aufgabe ist dem Coach, der von 2014 bis 2018 in Magdeburg an der Seitenlinie stand, durchaus bewusst: Er erwarte "eine der spielstärksten Mannschaften der Liga", sagte Härtel. Das Pressing des Teams von Ex-HSV-Trainer Christian Titz imponiert ihm. "Ich bin gespannt, wie wir diese hohen Anlaufphasen hinbekommen. Der FCM ist auch nicht ganz fehlerfrei, aber klar, sie sind stabiler als in der vergangenen Anfangsphase der Saison."

Dennoch zeigt er sich kämpferisch und selbstbewusst: "Wir fahren dahin, um was mitzunehmen. Das ist klar." Dem aggressiven Spiel des FCM will Härtel die eigenen Stärken entgegensetzen. "Wir sind eine Umschaltmannschaft. Magdeburg wird nicht alles wegverteidigen können, diese Möglichkeiten müssen wir dann nutzen." Mit Blick auf die Probleme in der Offensive gegen Kiel gestand der BTSV-Coach aber auch: "Wir brauchen im Spiel mit dem Ball weitere Lösungen, da müssen alle Spieler einen Schritt nach vorne machen. Das haben wir den Jungs klar mitgegeben."

Härtel muss Kurucay ersetzen

Umbauen muss Härtel seine Mannschaft aufgrund der Gelb-Rot-Sperre für Verteidiger Hasan Kurucay aus dem Auftaktspiel. Für ihn könnte Danilo Wiebe nach hinten und Marvin Rittmüller auf die Wiebe-Position im Mittelfeld rücken. Wiebe war bei der Einheit am Freitag zwar nicht auf dem Platz, der Braunschweiger Trainer bezeichnete das aber als "Vorsichtsmaßnahme". Während Anton Donkor vor der Rückkehr in den Kader und vielleicht sogar in die Startelf steht, komme das Spiel für Neuzugang Robert Ivanov hingegen noch zu früh, sagte Härtel.

Rund 3.000 Anhänger begleiten das Team zum Duell mit den befreundeten Magdeburgern. Ein Mutmacher für alle Eintracht-Fans: Das Auswärtsspiel an der Elbe in der vergangenen Saison gewannen die Braunschweiger mit 2:0.

Mögliche Aufstellungen:

1. FC Magdeburg: Reimann - Bockhorn, Lawrence, Heber, Bell Bell - Elfadli - Gnaka, Condé - Ceka, Schuler, Atik

Eintracht Braunschweig: Hoffmann - Wiebe, Behrendt, Kijewski - Rittmüller, Griesbeck, Nikolaou, Donkor - Gomez, Ujah, Endo

