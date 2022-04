Dritte Liga: VfL Osnabrück verspielt Sieg in Halle Stand: 19.04.2022 20:53 Uhr Der VfL Osnabrück hat sich um einen Big Point im Aufstiegsrennen der Dritten Liga gebracht. Der Aufstiegsaspirant verspielte beim 3:3 (2:0) im Nachholspiel beim Halleschen FC am Dienstagabend in der Schlussphase eine 3:1-Führung.

von Ines Bellinger

Sechs Punkte auf Eintracht Braunschweig und den Relegationsrang - das ist kurz vor dem Saisonende dennoch kein aussichtsloser Rückstand - zumal die Osnabrücker noch vier Spiele zu absolvieren haben, die "Löwen" nur drei. Die Neuansetzung der Partie in Halle, nur drei Tage nach dem 3:2-Sieg des VfL bei 1860 München, war notwendig geworden, nachdem ein Corona-Ausbruch bei den Osnabrückern die Austragung der Partie am ursprünglichen Termin Anfang April unmöglich gemacht hatte. Das nächste Heimspiel der Lila-Weißen gegen Waldhof Mannheim am kommenden Sonnabend (14 Uhr) überträgt der NDR live.

24-Jähriger coacht den HFC

Sonnabend in München, Dienstag schon wieder in Halle - die Ansetzung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für das Nachholspiel hatte VfL-Trainer Daniel Scherning massiv kritisiert. Ganz andere Sorgen plagten seinen Kollegen André Meyer. Der HFC-Coach hatte beim 1:1 gegen Havelse in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte gesehen und musste auf der Tribüne Platz nehmen. An der Seitenlinie vertrat ihn der erst 24 Jahre alte Max Bergmann, bei den abstiegsbedrohten Hallensern eigentlich für die Video- und Datenanalyse zuständig.

Klaas nutzt erste Chance, Higl erhöht auf 2:0

Bergmanns Matchplan schien bereits nach einer guten halben Stunde in sich zusammenzufallen. Sebastian Klaas nutzte seine erste Chance, als er freistehend aus zehn Metern eine Kopfball-Verlängerung von Marc Heider zum 1:0 für Osnabrück und zu seinem siebten Saisontor verwertete (31.). Fünf Minuten später hebelte der VfL die HFC-Abwehr erneut über die rechte Seite aus. Aaron Opoku passte präzise quer durch den Fünfmeterraum, wo es für Felix Higl ein Leichtes war, den Ball zum 2:0 über die Linie zu drücken (36.). Den möglichen Anschlusstreffer der Hallenser vereitelte Philipp Kühn. Der bis dato beschäftigungslose VfL-Torhüter wehrte einen Kopfball von Elias Huth stark zur Ecke ab (39.).

Furiose Aufholjagd des HFC

Nach der Pause wollte sich der VfL aufs Kräfteschonen verlegen. Aber Halle hatte sich noch nicht aufgegeben. Zunächst blieb Niklas Kreuzer ein Elfmeter verwehrt, als er, bedrängt von Florian Kleinhansl, in aussichtsreicher Position vor Kühn ins Straucheln geriet (57.). Mit Wut im Bauch versenkte der Ex-Dresdner zwei Minuten später dann eine Vorlage von Julian Guttau via Innenpfosten im VfL-Tor. Der Anschlusstreffer sollte die Platzherren beflügeln, doch eine Viertelstunde später waren sie gelähmt: Opoku passte nach einem Konter über links flach in die Mitte, wo Heider lauerte. Beim Rettungsversuch bugsierte Niklas Landgraf den Ball ins eigene Tor (73.). Philipp Zulechner brachte den HFC noch mal heran (84.). Und wenig später fiel gar das 3:3 durch Jan Shcherbakovski (87.). In einem offenen Schlagabtausch hatten nun beide Teams noch die Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden. Am Ende blieb es jedoch bei der Punkteteilung, die für beide zu wenig ist.

Schweigeminute für Oberliga-Legende Streich

Vor dem Anpfiff hatte es im Leuna Chemie Stadion eine Schweigeminute für den in der vergangenen Woche verstorbenen DDR-Rekordnationalspieler Joachim Streich, eine Oberliga-Legende, der viele Jahre für den 1. FC Magdeburg in der Halleschen Nachbarschaft spielte.

32.Spieltag, 19.04.2022 19:00 Uhr Hallescher FC 3 VfL Osnabrück 3 Tore: 0: 1 Klaas (31.) 0: 2 Higl (36.) 1 :2 Kreuzer (59.) 1: 3 Landgraf (73., Eigentor) 2 :3 Zulechner (84.) 3 :3 Schtscherbakowski (86.)

Hallescher FC: Schreiber - Vollert, Nietfeld, Reddemann - Kreuzer, Löhmannsröben, Landgraf (73. Wosz), Zimmerschied (46. Derstroff) - Guttau (85. Sternberg) - Eberwein (81. Schtscherbakowski), E. Huth (81. Zulechner)

VfL Osnabrück: P. Kühn - O.H. Traoré (74. Bapoh), Gugganig, M. Trapp (56. Haas), Kleinhansl - Klaas (90. Wooten), Köhler, L. Kunze - Opoku, Heider (90. Wähling), Higl

Zuschauer: 5160



