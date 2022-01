Dritte Liga: VfL Osnabrück rettet Punkt, TSV Havelse gewinnt Stand: 29.01.2022 15:59 Uhr Die Drittliga-Fußballer des VfL Osnabrück haben am Sonnabend in letzter Sekunde eine Niederlage vermieden und machten bei Borussia Dortmund II aus einem 0:2 noch ein 2:2 (0:1). Der TSV Havelse siegte im Kellerduell bei Türkgücü München 1:0 (0:0).

Ba-Muaka Simakala sorgte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit für den VfL-Punktgewinn. Osnabrück hält damit in der Tabelle den Anschluss an die vorderen Ränge. Havelses Hoffnungen auf den Klassenerhalt bleiben trotz des Achtungserfolges gering. Noch immer beträgt der Rückstand des Tabellenletzten auf das rettende Ufer bei bereits zwei mehr bestrittenen Spielen fünf Punkte.

Schon am Mittwoch (19 Uhr) geht es für Osnabrück mit der Neuansetzung der wegen des "Falls Opoku" abgebrochenen Partie beim MSV Duisburg weiter. Havelse trifft in einer Woche auf den SV Meppen. Der NDR übeträgt die Partie ab 14 Uhr live im Fernsehen und bei NDR.de.

Tigges schockt seinen Ex-Club

Gegen die mit einigen Bundesligaprofis angetretenen Dortmunder agierte der VfL wenige Tage nach dem 2:0-Erfolg gegen Würzburg schwung- und druckvoll und hätte früh zwei Elfmeter erhalten können: Dan Axel Zagadou bekam bei einem Schuss von Lukas Kunze die ausgestreckte Hand nicht rechtzeitig weg, doch Schiedsrichter Lars Erbst ahndete die Berührung nicht (7.). Wenig später fiel Marc Heider nach einem Zweikampf mit Soumaila Coulibaly im Strafraum - wieder gab es keinen Strafstoß (17.).

Die Niedersachsen machten das Spiel, der BVB das Tor: Nach einer Hereingabe von Felix Passlack stieg Steffen Tigges am höchsten - der gebürtige Osnabrücker nickte zum 1:0 gegen seinen Ex-Club ein (35.).

Doppelpass von Simakala

Auch im zweiten Durchgang spielte der VfL munter nach vorne und hatte durch Aaron Opoku eine gute Torchance (52.). Doch ein Blackout von Timo Beermann machte die Offensivbemühungen zunichte. Sein Rückpass landete genau im Lauf von Youssoufa Moukoko, der Dortmunder umkurvte Philipp Kühn und schob zum 2:0 ein ( 60.).

Aber die Gäste gaben nicht auf. Zagadou lief Opoku in die Hacken, Simakala verwandelte den unstrittigen Strafstoß sicher zum Anschlusstreffer für den VfL (73.). Simakala (89.) und Beermann (90.) ließen in der Schlussphase noch beste Gelegenheiten aus, dann traf Simakala doch zum nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich: BVB-Keeper Stefan Drljaca fälschte einen langen Ball, der eigentlich ins Aus gegangen wäre, unglücklich ab, Simakala war zur Stelle (90.+2).

24.Spieltag, 29.01.2022 14:00 Uhr Dortmund II 2 VfL Osnabrück 2 Tore: 1 :0 S. Tigges (35.) 2 :0 Moukoko (60.) 2: 1 Simakala (73., Foulelfmeter) 2: 2 Simakala (90. +2)

Dortmund II: Drljaca - Pfanne, Zagadou (76. Dams), S. Coulibaly - Passlack, Papadopoulos, Raschl (90.+1 Viet), Njinmah (62. Pohlmann) - Pherai (77. Tattermusch) - Moukoko (62. Tachie), S. Tigges

VfL Osnabrück: P. Kühn - O.H. Traoré, Beermann, M. Trapp, Kleinhansl (78. Bertram) - U. Taffertshofer - Köhler (78. Bapoh), L. Kunze (65. Wähling) - Higl (55. Simakala), Heider, Opoku (78. Haas)

Zuschauer: 750



Jaeschke lässt Havelse jubeln

Beim Kellerduell in München standen im ersten Durchgang vor allem die Torhüter im Brennpunkt. Havelses Norman Quindt verhinderte mit starken Paraden dreimal den möglichen Rückstand (4., 17., 39.), auf der Gegenseite stand ihm René Vollath nur wenig nach: Der Münchner Keeper parierte zweimal gegen Julius Langfeld (6., 20.).

Kurz nach Wiederbeginn war dann aber erstmals ein Torwart geschlagen. Yannik Jaeschke traf per Kopf nach Flanke von Julius Düker (53.). Und weil Quindt weiterhin stark hielt und Großchancen vereitelte (58., 62., 90.+2), durften die Garbsener ihren zweiten Auswärtssieg in dieser Saison bejubeln.

24.Spieltag, 29.01.2022 14:00 Uhr Türkgücü 0 TSV Havelse 1 Tore: 0: 1 Jaeschke (53.)

Türkgücü: Vollath - Karweina (71. S. Maier), Rieder, Sorge, Chato, Scepanik - Tosun (71. Hottmann), Gorzel - Irving - Sararer (71. Kuhn), Vrenezi (77. Mickels)

TSV Havelse: Quindt - F. Riedel, Plume, Fölster, Teichgräber - Düker - Damer, Cicek (63. Gubinelli), Jaeschke (83. Rufidis), Langfeld - Lakenmacher (90.+1 Meien)

Zuschauer:



