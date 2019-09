Stand: 03.09.2019 11:15 Uhr

Hansas Opoku: "Mein Leben hätte zu Ende sein können" von Florian Neuhauss, NDR.de

Eigentlich sollte es ein ganz normaler Tag sein im Leben eines jungen Fußball-Talents. Aaron Opoku stand am 21. Juli 2018 mit der U21 des Hamburger SV vor einem Testspiel. Doch der damals 19-Jährige spürte beim Aufwärmen starke Schmerzen in der Brust, bekam kaum noch Luft. Ein Lungen-Kollaps! Und der Fußball wurde ganz schnell zur Nebensache. Nur das schnelle Eingreifen des Physiotherapeuten und eine Notoperation im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) retteten dem gebürtigen Hamburger mit ghanaischen Wurzeln das Leben. "Es war ein extremer Schock für mich und auch für die Familie, dass es einfach hätte zu Ende sein können", sagte Opoku nun dem NDR.

Die Operation war erfolgreich, und der Teenager konnte schneller als gedacht wieder das tun, was er am liebsten tut: Fußball spielen. "Das hat mir wirklich Mut gegeben." Seit diesem Sommer kickt er für Drittligist Hansa Rostock - und ist in Windeseile zum großen Hoffnungsträger auf der "Kogge" geworden.

Hansas Opoku: "Tor des Monats" nach Lungen-Kollaps







Vor großer Karriere beim HSV

Erst im vergangenen Sommer hatte Opoku seinen ersten Profivertrag bis 2021 beim HSV unterschrieben. Der junge Flügelstürmer träumte von der großen Karriere. Doch nach dem Lungen-Kollaps musste der Vollblutfußballer wieder ganz von vorn anfangen. Mit harter Arbeit machte ihn Athletiktrainer Markus Günther Stück für Stück wieder fit. Schon ab Anfang Oktober - viel schneller als er selbst zu hoffen gewagt hatte - stand Opoku wieder mit den Profis auf dem Trainingsplatz. Im Winter gehörte er als nur einer von zwei Nachwuchskickern zum Reisetross, der mit dem damaligen Trainer Hannes Wolf ins spanische Trainingslager flog.

Der Sprung zu den Profis, die jeden Punkt für die erhoffte (und am Ende verpasste) direkte Bundesliga-Rückkehr brauchten, war allerdings zu groß. Sein Fußball-Alltag blieb die Regionalliga Nord, in der ihm in 20 Spielen zwei Treffer gelangen. Um Spielpraxis auf höherem Niveau zu bekommen, wechselte Opoku für ein Jahr auf Leihbasis zu Hansa - und seine Profi-Karriere nahm Fahrt auf.

Im ersten Spiel für Hansa gelingt "Tor des Monats"

Und besser hätte sein Einstand gar nicht sein können. Im ersten Saisonspiel gegen Aufsteiger Viktoria Köln, fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Lungen-Kollaps, waren keine 20 Minuten gespielt.

Da kam eine Flanke von der rechten Seite in den Strafraum - und Opoku gelang ein wunderbares Tor mit der Hacke zum 3:0-Zwischenstand. Der Jubel im Ostseestadion war ohrenbetäubend. "Dabei hatte ich nicht mal wirklich realisiert, dass ich überhaupt getroffen habe", berichtete der Angreifer. "Ich bin zum ersten Pfosten gelaufen und hatte das Gefühl, dass ich etwas zu weit vorne bin. Die Hacke war die letzte Option. Dann habe ich nach oben zu den Fans geguckt und gesehen, dass sie jubeln. Die Stimmung war wirklich atemberaubend."

Auch wenn das Spiel mit einem enttäuschenden 3:3 endete, hatte der Treffer ein "Nachspiel". Die Zuschauer der Sportschau wählten ihn zum "Tor des Monats" Juli.

"Die Verletzung hat mich extrem geprägt"

Seitdem hat Opoku noch zwei weitere Treffer erzielt - immer haben die Rostocker mindestens einen Punkt geholt. Das Tor zum 1:0 gegen Preußen Münster am vergangenen Wochenende brachte sogar den so dringenden zweiten Saisonsieg. Während Hansa noch nicht so recht in Fahrt gekommen ist, könnte es für Opoku kaum besser laufen. Doch immer wieder kehren die Gedanken auch zurück zu jenem schicksalsträchtigen Tag im Juli vor einem Jahr. "Die Verletzung hat mich wirklich extrem geprägt", betonte Opoku, der sich wieder voll auf den Fußball konzentrieren kann.

