Stand: 07.01.2019 12:33 Uhr

Braunschweig: Die Alten sollen's richten

Es ist der letzte verzweifelte Versuch, doch noch das Wunder Klassenerhalt zu schaffen: Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig krempelt zum wiederholten Mal in dieser Saison seine Mannschaft um. Nachdem zum Ligastart im Sommer der Kader nahezu komplett ausgetauscht und radikal verjüngt wurde (das Durchschnittsalter betrug 22 Jahre), dünnte Trainer André Schubert im Dezember das Team wieder aus, um jetzt erneut auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Fünf neue - und zumeist erfahrene - Spieler haben die Niedersachsen bereits verpflichtet, darunter drei ehemalige BTSV-Profis. Zudem wurde Urgestein Marc Pfitzner für die Profis reaktiviert.

Torhüter Fejzic unterschreibt bis 2021

Weitere Informationen Zu- und Abgänge der Drittliga-Nordclubs Alle Zu- und Abgänge der norddeutschen Fußball-Drittligisten Eintracht Braunschweig, Hansa Rostock, SV Meppen und VfL Osnabrück zur Saison 2018/2019 im Überblick. mehr

Neuester Rückkehrer ist Jasmin Fejzic, der erst vor wenigen Tagen seinen Vertrag beim Zweitligisten 1. FC Magdeburg aufgelöst hatte und sich nun wieder bis 2021 an die Braunschweiger gebunden hat. Der 32 Jahre alte Torwart spielte bereits von 2007 bis 2009 - damals ausgeliehen aus Fürth - und von 2015 bis 2018 für die Eintracht. Fejzic bringt die Erfahrung von 138 Zweitligapartien mit. "Wir hatten schon zum Ende der Hinrunde beschlossen, uns im Torhüterbereich noch einmal neu aufzustellen. Jetzt hat sich kurzfristig die Möglichkeit ergeben, Jasmin Fejzic zu verpflichten. Seine Qualitäten sind in Braunschweig ja bestens bekannt", sagte BTSV-Coach Schubert.

"Alte Recken" sollen Defensive stärken

Bekannte Namen in Braunschweig sind auch Benjamin Kessel und Julius Düker. Den 31-jährigen Abwehr-Routinier Kessel, der in seinen fünf Eintracht-Jahren von der Dritten Liga in die Bundesliga aufstieg, holten die Braunschweiger vom 1. FC Saarbrücken an die Hamburger Straße zurück. Der 22 Jahre alte Düker ist gebürtiger Braunschweiger, trug bereits zwischen 2013 und 2016 das Trikot der "Löwen" und kam dabei in 17 Zweitligaspielen zum Einsatz.

Geballte Zweitliga-Erfahrung bringt Bernd Nehrig mit, der vom FC St. Pauli nach Braunschweig wechselte. "Bernd ist ein zweikampfstarker Spieler, der unsere Mannschaft mit seiner Erfahrung und Mentalität sowie seiner strategischen Spielweise bereichern wird", erwartet Schubert eine Menge von dem 32-Jährigen. Ähnliches dürfte er sich von Pfitzner versprechen. Das 34 Jahre alte Braunschweiger Urgestein war eigentlich nur noch für die U23 eingeplant, kam aber bereits in den jüngsten drei Drittligapartien zum Einsatz und zählt nun bis Saisonende wieder zum Profikader.

Kommt auch Gladbach-Youngster Feigenspan?

Weitere Informationen Der Winterfahrplan von Eintracht Braunschweig Drittligist Eintracht Braunschweig bereitet sich in der Türkei auf die Restrunde vor und hat einige Testspiele geplant. Der Wintervorbereitungsplan der "Löwen" im Überblick. mehr

Dem Vertrauen auf "alte Recken" steht die Verpflichtung von Nils Rütten gegenüber. Der fünfte Braunschweiger Neuzugang dürfte nur den wenigsten etwas sagen. Dafür kennt BTSV-Coach Schubert den 20-Jährigen umso besser. "Er kann sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld spielen und verfügt über einen guten Spielaufbau", sagte er über den Youngster, den er zu seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach zum Trainingskader der Profis hochgezogen hatte. Bei den "Fohlen" steht derzeit noch Mike Feigenspan unter Vertrag. Der 23-jährige Offensiv-Allrounder trainiert zur Probe in Braunschweig mit und reist auch mit ins Trainingslager.

Dennoch: Statt des "Jugendwahns" zu Saisonbeginn setzen die Braunschweiger nun also verstärkt auf die geballte Erfahrung und Routine ihrer Spieler. "Wir haben jetzt drei Wochen, um hart zu arbeiten und dann eine Riesenrückrunde zu spielen", gab Stephan Fürstner auf der Eintracht-Homepage die Marschrichtung vor. Auch der bundesligaerfahrene Kapitän zählt mit seinen 31 Jahren zu den "alten Haudegen", die nun Historisches leisten müssen. Einen Acht-Punkte Rückstand zur Winterpause hat in der Geschichte der Dritten Liga bislang noch kein Club aufholen können.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 07.01.2019 | 19:30 Uhr