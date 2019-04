Stand: 05.04.2019 16:51 Uhr

Werders Rashica "zielstrebig und lernbereit"

Milot Rashica ist bei Werder Bremen der Mann der Stunde. Nicht erst seit seinem Treffer am Mittwoch auf Schalke (2:0), mit dem der Kosovo-Albaner die Grün-Weißen im Pokal auf Halbfinalkurs brachte, ist er in aller Munde. Seit dem Jahreswechsel sind dem 22-Jährigen in der Bundesliga sieben Treffer gelungen, einen weiteren bereitete er vor. Hinzu kommen zwei Pokaltore. Rashica zeigt, warum sich Werder die Dienste des Angreifers von Vitesse Arnheim im vergangenen Sommer rund sieben Millionen Euro kosten ließ. "Zielstrebig und lernbereit" nennt Trainer Florian Kohfeldt seinen Schützling. "Er ist ein angenehmer, zurückhaltender Typ." Mit der Zurückhaltung ist es auf dem Platz aber schnell vorbei. In Möchengladbach, wo Werder am Sonntag (18 Uhr/im NDR Livecenter) gastiert, dürften beim Anblick Rashicas die Alarmglocken schrillen.

Rashica brauchte Eingewöhnungszeit

Dabei war diese Entwicklung nicht abzusehen. Als Last-Minute-Zugang im Winter 2017/2018 tat sich Rashica lange schwer. Ein Tor beim 3:1 gegen Köln - das war es im ersten Halbjahr auch schon. Nur neunmal kam der flinke Dribbler zum Einsatz, viermal wurde er ein-, die anderen fünfmal ausgewechselt.

Und so schien die Sache klar, als im vergangenen Sommer Martin Harnik an die Weser zurückkehrte. Der Spezi von Max Kruse, mit dem er schon in der A-Jugend beim SC Vier- und Marschlande für Furore gesorgt und bei Werder die ersten Schritte im Profifußball gemacht hatte. Nachdem beide andernorts den Durchbruch schafften, sollte nun in Bremen wieder das kongeniale Duo wirbeln.

Konkurrent Harnik mit Verletzungsproblemen

Doch daraus ist bisher nichts geworden, auch wenn im Winter der Knoten zu platzen schien. Innerhalb weniger Tage führte das Zusammenspiel von Kruse und Harnik zu zwei Treffern. Ende Januar bediente Kruse in der Liga Harnik, und der ehemalige österreichische Nationalspieler traf zum zwischenzeitlichen 2:1 gegen Frankfurt (Endstand 2:2). Ein paar Tage später köpfte Harnik im Pokalduell in Dortmund eine Kruse-Ecke in die Maschen. Doch kurz darauf setzte eine Hüftverletzung Harnik wochenlang außer Gefecht. Und auch wenn Harnik zuletzt beim 3:1 in Leverkusen ein Kruse-Tor vorbereitete - das Angriffsduo heißt mittlerweile Kruse/Rashica.

Rashica hat noch lange nicht genug

Rashica scheint sogar von Woche zu Woche noch besser zu werden. Fünf Tore und eine Vorlage in den jüngsten vier Pflichtspielen sprechen Bände. Da könnte ein junger Profi auf seinem bisherigen Karriere-Höhepunkt schon mal abheben. Doch Trainer Kohfeldt ist überzeugt, dass Rashica noch lange nicht genug hat: "Er hat die letzten Erfolge reflektiert und richtig eingeordnet. Ich kann keine Veränderung bei ihm feststellen."

