Kommentar: Kohfeldt ist nicht Werders Problem

Die Fehler vor und zu Beginn der Saison haben den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen brutal eingeholt. Trotzdem ist es richtig, Trainer Florian Kohfeldt Zeit zu geben.

Ein Kommentar von Andreas Bellinger

Bei Werder Bremen ist - so scheint es jedenfalls - nichts mehr, wie es sein sollte. Im Verein brodelt es wegen des Verkaufs des Stadionnamens und des Polizeikosten-Disputs mit der Deutschen Fußball Liga. Und die Mannschaft? Sie ist nach der Hälfte der Saison komplett aus den Fugen geraten. Nur 14 Punkte nach 17 Spielen, nicht einmal zu null gespielt, aber 41 Gegentreffer kassiert - Werder hat die schwächste Hinrunde seiner Bundesliga-Geschichte hingelegt. Die Gründe für die Talfahrt, die auch beim 1.FC Köln (0:1) anhielt, sind mannigfaltig und gehen durch fast alle Etagen des Weserstadions.

Bode und Baumann drehen nicht durch

In der größten Not zeigt sich aber auch, dass die viel beschworene Werder-Familie zusammenhält und den Weg weiterhin gemeinsam gehen will. Dass Trainer Florian Kohfeldt statt der Kündigung eine Job-Garantie bekommen hat, ist eine vernünftige Reaktion. Sie zeigt, dass Aufsichtsrats-Boss Marco Bode und Sportchef Frank Baumann nicht durchdrehen, sondern an die Fähigkeiten des 37-Jährigen glauben.

Trainer-Novize Kohfeldt muss sich beweisen

Kohfeldt ("Ich laufe bestimmt nicht davon") ist derjenige, der für die desolate Konstitution der Mannschaft verantwortlich zeichnet. Er hat zwar bewiesen, dass er attraktiven Fußball vermitteln und damit auch erfolgreich sein kann. Doch er ist immer noch ein Trainer-Novize, der Fehler macht und sich in einer solch schwierigen Situation erst einmal beweisen muss. Die Zielvorgabe Einzug in einen europäischen Wettbewerb war ambitioniert, im Zuge der Entwicklung dennoch folgerichtig. Nur hätten die Verantwortlichen viel früher gegensteuern und die Erwartungen bremsen müssen. Wenn schon nicht angesichts der Verletzten-Seuche, dann doch spätestens, als die Sieglos-Serie nicht zu stoppen war.

Sind die vielen Verletzungen wirklich nur Pech?

So haben sich die Spieler viel zu lange in der von Kohfeldt beförderten Annahme gesonnt, eigentlich zu gut zu sein für den Abstiegskampf. Dass nun Kampfgeist, Zweikampfstärke und spielerische Leichtigkeit vollkommen abhanden gekommen sind, könnte die Folge dieser Fehleinschätzung sein. Möglich, dass sich längst eine psychische Blockade entwickelt hat. Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen, sind: Sollte der Club-Psychologe nicht selbstverständlich zum Trainerstab gehören? Und ist es wirklich nur Pech, wenn fast die Hälfte des Kaders gleichzeitig verletzt ist?

Kruse-Abgang offenbar unterschätzt

Die Winterpause bietet für Werder die Chance, alles auf den Prüfstand zu stellen. Baumann muss sich Gedanken machen, wie der Kader trotz schmaler Kasse verstärkt werden kann. Riskante Transfers wie die Verpflichtung der angeschlagenen Niclas Füllkrug und Ömer Toprak dürfen sich nicht wiederholen. Außerdem sollte dem Sportchef zu denken geben, dass er den Abgang von Max Kruse offenbar unterschätzt hat. Der mit allen Narrenfreiheiten ausgestattete Spielmacher war in seinen Leistungen auch nicht konstant - aber wenn er spielte, hatte Werder immer einen Chef auf dem Platz.

Chefcoach Kohfeldt darf Hilfe annehmen

Und Kohfeldt? Der Trainer des Jahres 2018 sollte seinem Stil prinzipiell treu bleiben. Er darf dabei aber auch Hilfe von erfahrenen Kollegen wie Thomas Schaaf oder einem Sportpsychologen annehmen und formschwachen Führungsspielern mal eine (Zwangs-)Pause verordnen, egal ob sie Maximilian Eggestein, Yuya Osako oder sonst wie heißen.

Sein zweifellos vorhandenes Talent als Fußballlehrer wird Kohfeldt trotz der Ergebniskrise nicht abhanden gekommen sein. Er muss es jetzt nur schaffen, seiner Mannschaft zu vermitteln, dass sie gut genug ist für den Abstiegskampf.

