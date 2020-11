Nächstes Remis: Werder Bremen gegen Köln ohne Ideen Stand: 06.11.2020 22:51 Uhr Sechstes Spiel in Folge ohne Niederlage, allerdings auch das vierte Remis in Serie: Bundesligist Werder Bremen kommt nicht so Recht vom Fleck. Beim 1:1 (0:0) gegen Köln offenbarten die Grün-Weißen erneut ihre aktuelle Offensivschwäche.

von Matthias Heidrich

Bezeichnend: Für das Ausgleichstor benötigten die schwachen Bremer einen Handelfmeter. Leonardo Bittencourt traf vom Punkt in der 82. Minute und egalisierte so die Kölner Führung. "Das Remis ist zu wenig. Aber das war das erste Mal, dass wir auf Gegner getroffen sind, der so tief stand. Das sind wir einfach nicht gewohnt", sagte der Torschütze. "Wir hatten viel den Ball, aber kaum Lösungen." Bitter für Bremen: Das Kölner 1:0 war durch ein Eigentor von Niklas Moisander (67.) entstanden.

Werder-Coach Florian Kohfeldt hat mit seinem Team in der anstehenden Länderspielpause viel Arbeit vor sich, soll es danach im Gastspiel beim FC Bayern München (21. November, 15.30 Uhr) nicht übel ausgehen.

Werder mit Rashica, aber ohne Durchschlagskraft

Kohfeldt überraschte mit Milot Rashica in der Startelf, zum ersten Mal in dieser Saison. Doch auch mit dem flinken Flügelstürmer, der eigentlich nach Leverkusen wechseln wollte, bekamen die Hanseaten keine Power in ihr Angriffsspiel. Eine gute Chance durch Jean-Manuel Mbom nach 45 Sekunden, das war's aus Bremer Sicht gegen Köln in den ersten 45 Minuten. Zu zaghaft, zu verkopft agierten die Gastgeber, die viel Ballbesitz hatten, damit aber nichts anzufangen wussten. Der FC bekleckerte sich ebenfalls nicht mit "Offensiv-Ruhm". Heraus kam ein unansehnliches Spiel, in dem beide Teams offensichtlich froh waren, ohne Gegentor in die Pause gehen zu können.

Erwähnenswert war nur noch der Torwartwechsel bei den Kölner kurz vor dem Pausenpfiff. Timo Horn musste verletzt vom Platz und Ron-Robert Zieler, von Hannover 96 für ein Jahr an den FC ausgeliehen, kam zu seinem Pflichtspieldebüt (39.).

Moisander trifft - ins eigene Tor

Auch die zweite Hälfte verlief zunächst ereignislos - bis zur 67. Minute. Ein Freistoß der Kölner segelte in den Bremer Strafraum, Moisander wollte klären, spitzelte den Ball allerdings ins eigene Tor - 1:0 für die Domstädter, aus dem Nichts. Werder konnte weiterhin wenig mit der Feldüberlegenheit anfangen und hatte Glück, als eine Hereingabe von Tahith Chong den ausgestreckten Arm von Sebastiaan Bornauw traf. Ein klarer Handelfmeter, den Bittencourt sicher verwandelte (82.). Werder drängte auf das Siegtor, allerdings ohne Verstand und Esprit. So blieb es beim leistungsgerechten 1:1.

7.Spieltag, 06.11.2020 20:30 Uhr Werder Bremen 1 1. FC Köln 1 Tore: 0: 1 Moisander (67., Eigentor) 1 :1 Bittencourt (82., Handelfmeter)

Werder Bremen: Pavlenka - Toprak (74. Möhwald), Moisander, Friedl - Gebre Selassie, M. Eggestein, Groß, Mbom (74. Chong) - Rashica (65. Osako), Bittencourt - Sargent

1. FC Köln: T. Horn (40. Zieler) - M. Wolf, Bornauw, Czichos, Katterbach (73. J. Horn) - S. Özcan - Limnios (64. Rexhbecaj), Duda, Drexler (73. Thielmann), Jakobs - Andersson

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel Pavlenka - Toprak (74. Möhwald), Moisander, Friedl - Gebre Selassie, M. Eggestein, Groß, Mbom (74. Chong) - Rashica (65. Osako), Bittencourt - SargentT. Horn (40. Zieler) - M. Wolf, Bornauw, Czichos, Katterbach (73. J. Horn) - S. Özcan - Limnios (64. Rexhbecaj), Duda, Drexler (73. Thielmann), Jakobs - Andersson

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 06.11.2020 | 23:03 Uhr