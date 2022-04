Bleiben Füllkrug und Ducksch bei Werder Bremen? Stand: 12.04.2022 19:08 Uhr Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch sind die Erfolgsgaranten bei Zweitligist Werder Bremen. Profifußball-Leiter Clemens Fritz geht fest von ihrem Verbleib aus - und zwar unabhängig vom Ausgang im Aufstiegsrennen.

17 Treffer und neun Vorlagen zeugen von den großen Qualitäten Duckschs. Sein Sturmpartner steht ihm mit 15 Toren sowie sechs Assists in kaum etwas nach. Da dürfte es so manche Interessenten geben.

Doch Fritz bereitet das Thema keine schlaflosen Nächte. Ganz im Gegenteil: Der 41-Jährige gab sich in der Medienrunde am Dienstag ganz entspannt: "Wir haben das Heft des Handelns in der Hand, ich bin sehr zuversichtlich, weil ich weiß, dass sowohl Marvin als auch Niclas sich sehr wohl fühlen in Bremen", sagte der Ex-Profi.

"Mehr Torgefahr aus anderen Positionen"

Füllkrugs Vertrag läuft noch bis 2023. Ducksch, der erst im vergangenen Sommer aus Hannover an den Osterdeich gewechselt ist, ist sogar noch ein Jahr länger an die Hanseaten gebunden. "Was danach kommt, das werden wir sehen", sagte Fritz.

Die volle Konzentration gilt dem Hier und Jetzt, schließlich hat Werder als Tabellenzweiter beste Chancen, die direkte Rückkehr in die Bundesliga zu schaffen. Beim jüngsten 1:1 (0:1) im Topspiel beim FC St. Pauli traf Füllkrug zum Ausgleich. Kurz vor dem Ende scheiterte Ducksch an der Latte.

Einzig auf das kongeniale Gespann verlassen mag sich der Funktionär aber nicht: "Der Anspruch ist schon da, dass wir auch mehr Torgefahr aus anderen Positionen heraus entwickeln." Trotzdem wird das Sturmduo beim kommenden Spiel gegen den 1. FC Nürnberg am Sonntag (13.30 Uhr) sicher wieder eine Hauptrolle spielen.

