Wenig Hoffnung in Hannover: Abstieg in München? von Matthias Heidrich, NDR.de

Am Samstagnachmittag könnte es (endlich) vorbei sein. Wenn Hannover 96 beim FC Bayern München (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) verliert und der VfB Stuttgart zeitgleich mindestens einen Punkt bei Hertha BSC holt, ist der Bundesligaabstieg der Niedersachsen besiegelt. Der Tabellenletzte, bei dem es auf und abseits des Rasens drunter und drüber geht, taumelt schon seit Monaten der Zweiten Liga entgegen.

Doll: "Muss schon viel zusammenkommen"

Coach Thomas Doll, für den es der erste Abstieg in seiner Trainerlaufbahn wäre, verzichtete vor dem schweren Auswärtsspiel auf forsche Töne. "Ich setze mich jetzt nicht hier hin und erzähle, wie man Bayern München schlägt", sagte der 53-Jährige: "Da muss schon viel zusammenkommen."

"Kein Trainer möchte diese Situation in seiner Karriere haben. Aber unabhängig davon, dass es nicht schön für mich wäre, ist es nicht schön für den Verein, für die Region. Da mache ich mir viel mehr Gedanken. Im Verein arbeiten so viele Leute, die auch hier leben, die hier Arbeitsplätze haben. Gerade für sie würde es mir wehtun, weniger für mich in dem Moment." Thomas Doll zum möglichen Abstieg

Blöße der Bayern nicht zu erwarten

Ein 96-Sieg bei den Bayern käme einer Sensation gleich, ein Remis objektiv betrachtet auch. Seit Oktober 2017 (in Augsburg) hat Hannover auswärts nicht mehr gewonnen. Ob sich das ausgerechnet in München ändert? Der Spitzenreiter braucht Siege, um auf dem Weg zur Meisterschaft Dortmund in Schach zu halten. Schwer vorstellbar, dass sich Robert Lewandowski und Co. im eigenen Stadion gegen Hannover eine Blöße geben. Ein Punkt oder mehr des VfB in Berlin scheint ebenso realistisch. Die Hertha schwächelt seit Wochen, wartet seit rund zwei Monaten auf einen "Dreier".

"Man möchte dort nicht den Sack vollbekommen"

"Wir brauchen Jungs, die mutig sind. Die auch offensiv das Herz in die Hand nehmen. Jeder muss am obersten Level spielen, sonst hast du keine Chance", forderte Doll vor dem Spiel beim Rekordmeister. "Man möchte nicht nach München fahren und dort den Sack vollbekommen." Ob Offensiv-Hoffnungsträger Ihlas Bebou sein Comeback bei den Bayern geben wird, ließ er offen.

Geht es mit Coach Doll weiter?

Geschäftsführer Martin Kind hatte schon vor geraumer Zeit gesagt, dass er bereits einen Neuanfang in Liga zwei plant. Dafür sucht der 75-Jährige noch einen Sportchef, der dann wiederum die Trainerfrage klären soll. Dass Doll trotz laufenden Vertrags den Um- und Wiederaufbau der 96-Mannschaft gestaltet, scheint mit Blick auf dessen Bilanz in Hannover (sieben Punkt in zwölf Spielen) ausgeschlossen. In der Außendarstellung hüpfte der ehemalige Weltklassespieler zielsicher von einem Fettnäpfchen ins nächste. Eine sportliche Entwicklung auf dem Platz ist unter Doll auch nicht auszumachen.

"Ich muss auch nicht mehr lesen: 'Doll ist der Größte'"

"Wichtig ist, dass man nicht sein Gesicht verliert", sagte der 96-Coach dem "kicker" vor dem Duell mit den Bayern und schob hinterher: "Ich muss auch nicht mehr lesen: 'Doll ist der Größte.'" Wird er in seiner Zeit als Trainer der Hannoveraner vermutlich auch nicht mehr.

