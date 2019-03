Stand: 14.03.2019 15:48 Uhr

Hannover 96 und das große "Muss" gegen Augsburg

Mit "Endspielen" muss man in einer laufenden Saison vorsichtig sein. Doch wenn der Bundesligavorletzte Hannover 96 am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) beim Viertletzten FC Augsburg antritt, geht die Tendenz schon in Richtung letzte Chance. 96-Trainer Thomas Doll weiß das auch: "Es ist schon ein kleines Muss, vielleicht sogar ein großes. Jeder weiß, wie enorm wichtig dieses Spiel ist." Bei einer Niederlage beim direkten Konkurrenten würde der Rückstand der Niedersachsen auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz acht Spieltage vor dem Saisonende auf mindestens neun Zähler anwachsen.

Heldt: "Werden nicht erleben, dass jemand aufgibt"

"Es ist sinnvoll, auf die Bedeutung hinzuweisen", erklärte auch Manager Horst Heldt, der aber gleichzeitig klarstellte: "Wir werden es nicht erleben, dass hier jemand aufgibt. Wir geben erst dann auf, wenn alles entschieden ist. Auch wenn es manchmal schwerfällt." Immerhin beträgt der Abstand der Hannoveraner auf den Relegationsrang, den Stuttgart innehat, "nur" fünf Punkte.

Füllkrug: "Situation belastet mich sehr" NDR 2 - 14.03.2019 13:51 Uhr Autor/in: Kunze, Tabea Kaum ein Spieler fehlt Hannover aktuell so sehr wie Niclas Füllkrug. 2017 schoss der derzeit verletzte Stürmer 96 in Augsburg zum Sieg. Nun ist er zum Zuschauen verdammt - und leidet.







Letzter Auswärtssieg in Augsburg - am 21. Oktober 2017

96 wartet seit 24 Ligaspielen in der Fremde auf einen "Dreier". Der bis dato letzte Sieg gelang am 21. Oktober 2017 - und zwar in Augsburg. Vielleicht könne sich "der Kreis da dann schließen - das wäre eine schöne Sache", sagte Doll, der die Schwere der Aufgabe betonte: "In Augsburg hat es keine Mannschaft leicht. Wir brauchen eine körperliche Präsenz, müssen uns dagegen stemmen."

Wood zur Untersuchung nach München

Dem 96-Coach stehen die zuletzt angeschlagenen Walace und Takuma Asano wieder zur Verfügung. Bobby Wood fällt dagegen aus. Der US-Amerikaner ist aufgrund von Kniebeschwerden zu weiteren Untersuchungen nach München geflogen, teilte Doll mit.

