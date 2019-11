Stand: 23.11.2019 14:53 Uhr

Frauen-Topspiel: VfL Wolfsburg und FC Bayern trennen sich 1:1 von Thomas Luerweg, NDR.de

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben in der Fußball-Bundesliga erstmals Punkte liegen gelassen: Im Topspiel gegen den FC Bayern München kam das Team von Trainer Stephan Lerch nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Vor 3.245 Zuschauern waren die "Wölfinnen" über weite Strecken das bessere Team mit den klareren Chancen und gingen durch Kapitänin Alexandra Popp schon früh in Führung. Da sie es aber versäumten, diese weiter auszubauen, genügte den Bayern ein gut zu Ende gespielter Angriff, um einen Punkt mitzunehmen. Lerch zeigte sich deshalb nicht zufrieden: "Von den Chancen her bin ich enttäuscht, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben", sagte er der ARD. Eine Woche zuvor hatte seine Mannschaft im DFB-Pokal in München mit 3:1 gewonnen.

Remis im Frauen-Topspiel: Tore und Trainer-Interview 23.11.2019 12:55 Uhr Der VfL Wolfsburg ist im Topspiel der Frauen-Bundesliga gegen den FC Bayern München nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Die Tore und VfL-Coach Stephan Lerch im Interview.







Alexandra Popp trifft zum frühen 1:0

Lerch änderte seine Startelf gegenüber der Partie vor einer Woche auf zwei Positionen: Sara Doorsoun ersetzte Joelle Wedemeyer als Rechtsverteidigerin und davor kam Anna Blässe für Noelle Maritz zum Einsatz. Die VfL-Frauen erwischten einen richtig guten Start und gingen gleich mit der ersten Offensivaktion in Führung. Allerdings unter freundlicher Mithilfe der Bayern: Nationalverteidigerin Kathrin Hendrich legte völlig unnötig am eigenen Strafraum den Ball quer, VfL-Kapitänin Popp eroberte ihn geistesgegenwärtig und vollstreckte zum 1:0 (4.). Eine kalte Dusche für die Gäste, die eine Weile brauchten, um ins Spiel zu finden. Die "Wölfinnen" verlegten sich hingegen aufs Kontern und kamen durch Ewa Pajor (12.) und erneut Popp (38.) zu guten Gelegenheiten. Doch Laura Benkarth im FCB-Tor zeigte jeweils starke Reaktionen.

Laura Benkarth rettet gegen Ewa Pajor

VfL Wolfsburg - FC Bayern 1:1 (1:0) Tore: 1:0 Popp (4.); 1:1 Islacker (78.)

Wolfsburg: Lindahl - Doorsoun, Goeßling, Bloodworth, Rauch - Blässe (85. Wolter), Engen, Popp, Gunnarsdottir - Pajor, Harder (71. Rolfö)

München: Benkarth - Hendrich, Ilestedt, Laudehr, Simon - Magull (59. Demann), Lohmann - Skorvankova (69. Islacker), Dallmann, Beerensteyn - Damnjanovic (46. Schweers)

Zuschauer: 3.245

Die Bayern näherten sich mit zunehmender Spieldauer immer mehr dem VfL-Tor an, doch bis auf einen geblockten Schuss von Lineth Beerensteyn in der Nachspielzeit (45.+2) geriet Hedvig Lindahls Kasten nicht ernsthaft in Gefahr. So ging die Wolfsburger Pausenführung in Ordnung. Nach dem Wechsel hätte Pajor früh für klare Verhältnisse sorgen können, doch die Polin scheiterte im Eins-gegen-Eins an Benkarth, die erneut klasse reagierte (50.). Auf der anderen Seite vereitelte Lindahl eine Schusschance von Sydney Lohmann (60.).

Mandy Islacker schockt den VfL

Gleichwohl blieben die "Wölfinnen" spielbestimmend. Zwei vermeintliche Treffer von Pajor wurden wegen Abseits nicht anerkannt (61., 70.), Sara Björk Gunnarsdottir vergab aus fünf Metern die Riesenchance zum 2:0 (67.). Wenig später konnten Pajor und Fridolina Rolfö eine Doppelchance im Strafraum nicht nutzen (75.) und so durften sie sich nicht beschweren, dass den Gästen der überraschende Ausgleich gelang: Die eingewechselte Mandy Islacker ließ Lindahl aus kurzer Distanz keine Chance und schockte den VfL - 1:1 (78.). Die "Wölfinnen" versuchten danach, das Ruder noch einmal herumzuwerfen, doch außer einem Schuss von Pajor (84.) brachten sie nichts Zwingendes mehr zustande. Mit mehr Effizienz im Abschluss wäre ein Sieg durchaus möglich gewesen. Wolfsburg bleibt Tabellenführer mit drei Punkten Vorsprung auf Hoffenheim.

