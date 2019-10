Stand: 06.10.2019 14:56 Uhr

Braunschweig verpasst Sprung an die Spitze

Die Fußballer von Eintracht Braunschweig haben den Sprung an die Tabellenspitze der Dritten Liga verpasst. Die Niedersachsen verloren am frühen Sonntagnachmittag beim FC Bayern München II mit 0:2 (0:1) und sind weiterhin Dritter. Es war bereits das vierte sieglose Liga-Spiel in Folge für die Mannschaft von Trainer Christian Flüthmann. Leon Dajaku (15., 90.+4) sorgte mit seinen Treffern für den Erfolg des Aufsteigers.

"Löwen" vergeben frühe Führung

11.Spieltag, 06.10.2019 13:00 Uhr FC Bayern II 2 Braunschweig 0 Tore: 1 :0 Dajaku (16.) 2 :0 Dajaku (90. +4)

FC Bayern II: Früchtl - Richards, Feldhahn, Mai, Köhn - Singh, Welzmüller - Dajaku, Cuisance (79. Zylla), Davies (75. Batista Meier) - Wriedt (90.+2 Kern)

Braunschweig: Fejzic - B. Kessel, R. Becker, Ziegele, Kijewski - Kammerbauer (86. Putaro), Wiebe, Schwenk (71. Feigenspan) - Kobylanski, Bär - Ademi (60. Proschwitz)

Zuschauer: 2744



Weitere Daten zum Spiel Früchtl - Richards, Feldhahn, Mai, Köhn - Singh, Welzmüller - Dajaku, Cuisance (79. Zylla), Davies (75. Batista Meier) - Wriedt (90.+2 Kern)Fejzic - B. Kessel, R. Becker, Ziegele, Kijewski - Kammerbauer (86. Putaro), Wiebe, Schwenk (71. Feigenspan) - Kobylanski, Bär - Ademi (60. Proschwitz)2744

Die Eintracht fand nach einer Schrecksekunde in der sechsten Minute - Keeper Jasmin Fejzic musste gegen Nicolas Feldhahn retten - eigentlich gut ins Spiel. Patrick Kammerbauer besaß nach einem Aussetzer von FCB-Schlussmann Christian Früchtl, der ihm den Ball direkt in die Füße spielte, die große Chance zur Führung. Doch der Mittelfeldmann schloss überhastet ab und verfehlte das Ziel (9.). Kurz darauf vergab Manuel Schwenk freistehend (12.), bevor Benjamin Kessel an Früchtl scheiterte (13.). 120 Sekunden später lagen sich dann die Hausherren in den Armen. Ihr Top-Torjäger Kwasi Okyere Wriedt hatte Robin Ziegele mit einer einfachen Körpertäuschung aussteigen lassen und auf Dajaku gepasst, der am langen Pfosten unbehelligt abschließen konnte.

BTSV im Angriff zu unentschlossen

Die Führung gab dem Aufsteiger Sicherheit. Das von den Bundesliga-Profis Mickaël Cuisance und Alphonso Davies (standen beide am Vortag im Kader für das Duell mit Hoffenheim) verstärkte Team hatte bis zur Pause das Geschehen weitgehend im Griff. Der BTSV war zwar bemüht, ihm mangelte es in vorderster Front jedoch an Entschlossenheit. Glück zudem für die "Löwen", dass Fejzic nach einem Rempler gegen Cuisance nicht einmal die Gelbe Karte sah (37.). Der erst 23 Jahre alte Schiedsrichter Robin Braun beließ es bei einer mündlichen Ermahnung für den Keeper, dessen Schubser durchaus am Rande einer Tätlichkeit war.

Bär vergibt beste Ausgleichschance

Im zweiten Abschnitt dauerte es bis zur 58. Minute, bevor die Schaulustigen im Stadion an der Grünwalder Straße wieder eine Gelegenheit zu sehen bekamen. Die war dann allerdings auch gleich hochkarätig: Marcel Bär wurde fein freigespielt, schlug jedoch zuerst ein Luftloch und scheiterte dann per Pike an Früchtl. Der Abschluss des Stürmers war irgendwie sinnbildlich für die unglücklichen Braunschweiger Angriffsbemühungen. So blieb der Eintracht der Lohn für eine couragierte Vorstellung verwehrt. Denn nach ausgeglichenem ersten Durchgang hatten die Niedersachsen in den zweiten 45 Minuten klare Feldvorteile. In der Nachspielzeit, als auch Fejzic aufgerückt und das BTSV-Gehäuse leer war, traf Dajaku aus beinahe 50 Metern zur Entscheidung. "Außer Spesen nichts gewesen", lautete daher Braunschweigs bitteres Fazit der langen Dienstreise in den Süden.

Weitere Informationen 30 Bilder Braunschweigs Kader der Saison 2019/2020 Von Keeper Jasmin Fejzic über Routinier Marc Pfitzner bis hin zu Angreifer und Neuzugang Nick Proschwitz: Der Kader des Fußball-Drittligisten Eintracht Braunschweig im Überblick. Bildergalerie Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 06.10.2019 | 15:25 Uhr