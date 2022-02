Braunschweig verpasst Sieg, Meppen jubelt spät, Havelse verliert Stand: 12.02.2022 16:09 Uhr Eintracht Braunschweig hat den erhofften Heimsieg in der Dritten Liga gegen den SC Freiburg II verpasst. Meppen jubelte spät gegen 1860 München und Havelses Träume vom Klassenerhalt erhielten einen herben Dämpfer.

Eintracht Braunschweig hat den Sprung auf Relegationsplatz drei in der Dritten Liga verpasst. Die "Löwen" kamen am 26. Spieltag vor heimischer Kulisse nicht über ein 1:1 (1:1) gegen den SC Freiburg II hinaus. Mit 42 Punkten rangieren die Blau-Gelben auf Tabellenplatz vier.

Braunschweig war das spielbestimmende Team, doch Freiburg II ging mit seiner ersten Chance in Führung. Noah Weißhaupt verwandelte einen Foulelfmeter im zweiten Versuch (23.), nachdem Jasmin Fejzic den Strafstoß pariert hatte, aber in die Mitte abprallen ließ.

Weitere Informationen 111 Min Eintracht Braunschweig - SC Freiburg II: Das Spiel in voller Länge Die Eintracht und Freiburg haben sich in der Dritten Liga 1:1 getrennt. Das Spiel in voller Länge. 111 Min

Das Gegentor war ein Weckruf für die "Löwen", die fortan konsequenter spielten. Maurice Multhaup erzielte in der 29. Minute das 1:1. Im zweiten Durchgang kamen die Gastgeber nicht mehr so gut mit den Breisgauern zurecht, die sich im Laufe der Partie steigerten. Am Ende schlug ein gerechtes Remis für beide Mannschaften zu Buche.

SV Meppen jubelt spät, kann aber nicht mehr gewinnen

Der SV Meppen bejubelte im Verfolgerduell gegen den TSV 1860 München einen späten Punktgewinn. Beim 1:1 (0:1) gegen die "Löwen" traf Mike Feigenspan in der 90. Minute zum Ausgleich (Statistik zum Spiel). Zuvor hatte der Ex-St.Paulianer Richard Neudecker in der 24. Minute die Gäste in Führung gebracht. Aus 20 Metern überlupfte er SVM-Keeper Erik Domaschke, der zu weit vor seinem Tor stand.

Weitere Informationen 2 Min Meppen rettet einen Punkt gegen 1860 München Die Niedersachsen gleichen in letzter Minute zum 1:1 aus und holen immerhin einen Zähler. 2 Min

Die Gastgeber waren gleichwertig, nutzten aber ihre Möglichkeiten nicht. Luka Tankulic (26.) und Jeron Al-Hazaimeh (27., Pfosten) vergaben die direkte Antwort. Nach dem Seitenwechsel hatten beide Mannschaften weitere, gute Tormöglichkeiten.

Der SVM konnte nur eines von sechs Liga-Spielen im neuen Kalenderjahr gewinnen, fiel in der Tabelle auf Rang acht zurück und verliert Stück für Stück den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen.

TSV Havelse verliert verdient bei Dortmund II

Beim 0:1 (0:0) des TSV Havelse bei Borussia Dortmund II stand TSV-Keeper Norman Quindt oft im Mittelpunkt (Statistik zum Spiel). Der 25 Jahre alte Schlussmann hielt in der 41. Minute einen Strafstoß der Dortmunder und sorgte mit zahlreichen weiteren Paraden dafür, dass die Havelser lange von einem Punkt im Stadion Rote Erde träumen konnten.

Weitere Informationen 1 Min TSV Havelse verliert bei Borussia Dortmund II Der TSV Havelse hat einen Rückschlag hinnehmen müssen. Beim BVB II gab es eine 0:1-Niederlage. 1 Min

Doch ein Kopfballtor des Dortmunders Richmond Tachie in der 72. Minute besiegelt die Niederlage der Niedersachsen nach zuvor zwei Siegen in Folge. Aufgrund des 2:1-Siegs des MSV Duisburg in Würzburg hat Havelse auf Platz 19 der Tabelle liegend nun sechs Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 12.02.2022 | 14:00 Uhr