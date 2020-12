Braunschweig gegen St. Pauli: Aus Frust soll Lust werden Stand: 03.12.2020 12:28 Uhr Der Tabellen-16. Eintracht Braunschweig trifft auf den Tabellen-17. FC St. Pauli - welchem Nord-Zweitligisten gelingt der Befreiungsschlag?

Die Niedersachsen knabbern vor allem an der herben0:4-Niederlage vergangenen Freitag in Darmstadt. "Das war ein Tiefschlag. Es war brutal, wie wir das Spiel verlieren", sagte BTSV-Abwehrspieler Jannis Nikolaou, gab sich in der "Braunschweiger Zeitung" vor dem Heimspiel gegen die Hamburger (Sonnabend, 13 Uhr / Livecenter) aber kämpferisch: "Wir müssen den Blick nach vorn richten."

Was den Dauerbrenner - der 27-Jährige hat noch keine Pflichtspielminute verpasst - zuversichtlich stimmt: "Wenn man den Saisonverlauf betrachtet, sieht man unsere große Moral. Wir hatten oft Rückschläge wie frühe Rückstände oder Rote Karten zu verkraften", sagte Nikolaou, mahnte aber zugleich: "Wir dürfen uns nicht ständig darauf berufen, dass wir Rückstände aufholen und Spiele drehen können. Wir müssen auch mal führen, das würde uns guttun."

St. Paulis Schultz: "Die Ergebnisse werden kommen"

Davon kann auch der FC St. Pauli ein Lied singen. Ein einziges Mal lagen die Hamburger in dieser Saison in Führung - prompt gewannen sie das Spiel. Seit dem 4:2 gegen Heidenheim Ende September sind die Kiezkicker in mittlerweile sieben Partien allerdings sieglos geblieben, Trainer Timo Schultz glaubt dennoch weiter an eine positive Entwicklung seiner Mannschaft. "Dass man nach einem Sieg mehr Selbstvertrauen hätte, ist klar. Aber ich bleibe dabei: Die Entwicklung wird entscheidend sein, um vorwärts zu kommen. Ich sehe eine Entwicklung. Daher bin ich überzeugt, dass die Ergebnisse kommen werden", sagte der 43-Jährige bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

Braunschweigs Kobylanski wieder fit

Auch Braunschweigs Martin Kobylanski will die Situation "nicht dramatischer machen als sie ist". Es seien erst neun Spieltage absolviert, so der BTSV-Kapitän in der "Braunschweiger Zeitung". Der 26-Jährige könnte gegen St. Pauli nach fast fünf Wochen Verletzungspause erstmals wieder auflaufen. Die Genesung dürfte den Niedersachsen gerade recht kommen: Kobylanski war maßgeblich an den bisherigen drei Braunschweiger Saison-Höhepunkten beteiligt: Beim 5:4 im DFB-Pokal gegen Bundesligist Hertha BSC traf er dreimal, beim 2:1-Erfolg gegen den VfL Bochum bereitete er beide Tore vor, beim 3:2 gegen Nürnberg erzielte er den zwischenzeitlichen Ausgleich.

St. Pauli braucht Zalazars Inspirationen

Ein wichtiger Faktor beim FC St. Pauli ist Rodrigo Zalazar. Der Uruguayer begeisterte zu Saisonbeginn mit seiner leidenschaftlichen Spielweise, geriet zuletzt jedoch ein wenig aus dem Tritt. Vor allem beim 0:2 in Paderborn wurde der 21-Jährige mit einem verschossenen und einem verursachten Elfmeter zur tragischen Figur. Die Kiezkicker brauchen ihn aber in Topform: Zalazar könnte mit seinem Vorwärtsdrang, seiner Aggressivität und Emotion für Alarm in der mit 21 Gegentoren schwächsten Abwehr der Liga sorgen.

Kobylanski oder Zalazar - Schlüsselfiguren, um Frust in Lust zu verwandeln.

Mögliche Aufstellungen:

Eintracht Braunschweig: Dornebusch - Wiebe, Wydra, Schlüter, Burmeister - Nikolaou, Kammerbauer - Kroos - Kaufmann, Kobylanski - Proschwitz

FC St. Pauli: Himmelmann - Ohlsson, Ziereis, Lawrence, Buballa - Benatelli, Zalazar - Lankford, Dittgen - Kyereh, Makienok

Dieses Thema im Programm: Die NDR 2 Bundesligashow | 05.12.2020 | 13:00 Uhr