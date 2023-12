"Beschämendes Bild": Hansa Rostock verurteilt Vorfälle in Paderborn Stand: 16.12.2023 12:50 Uhr Der FC Hansa Rostock bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga ein großes Sorgenkind mit schlechtem Image. Dabei rückt das Verhalten der Fans die sportlich bedrohliche Situation in den Hintergrund. Das Außenbild sei eine "Vollkatastrophe", sagte Vorstandschefs Robert Marien nach den schweren Ausschreitungen im Auswärtsspiel beim SC Paderborn.

Rostock wird nach der 0:3-Niederlage am Freitagabend beim SC Paderborn auf Relegationsplatz 16 überwintern. Die sportliche Situation der Norddeutschen hat sich auch nach der Trennung von Trainer Alois Schwartz nicht verbessert, in Ostwestfalen waren die Gäste über 90 Minuten die klar schlechtere Mannschaft und agierten offensiv unauffällig. Etwas, was sich über die mitgereisten Anhänger der Mecklenburger hingegen nicht sagen lässt.

Erst schweigende Fans, dann fliegende Raketen

Wie erwartet hatten am Freitagabend die Fans beider Clubs zwölf Minuten lang geschwiegen, um gegen den beschlossenen Investoren-Einstieg bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) zu protestieren. Anschließend allerdings flogen aus dem Gästeblock Leuchtraketen auf das Spielfeld, Schiedsrichter Wolfgang Haslberger unterbrach die Begegnung und ließ erst nach acht Minuten weiterspielen. Hansa-Torwart Markus Kolke, der mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen wurde, sagte: "Raketenbeschuss muss wirklich nicht sein. Da kann so viel passieren. Ich bin glücklich, dass davon niemand getroffen wurde."

Im zweiten Durchgang unterbrach Haslberger das Spiel aufgrund von Pyrotechnik im Rahmen einer Choreografie der FCH-Fans erneut für fast 20 Minuten. Die Partie stand sogar kurz vor dem Abbruch. Dies hatte allerdings mit dem Verhalten der Rostocker Fans im Innenbereich des Stadions zu tun.

Gewalt von Hansa Fans gegen Ordnungskräfte

Während des Spiels hätten sich laut dem gastgebenden Verein und der Polizei "etwa 150 gewaltbereite Gästefans" vor dem Ausgang des Blocks versammelt und dort die Einsatzkräfte mit diversen Gegenständen beworfen. "Acht Ordnungsdienst-Mitarbeiter und zwölf Polizeibeamte erlitten Verletzungen, eine Polizistin musste mit einer Schnittverletzung in einem Paderborner Krankenhaus behandelt werden", hieß es in einer Mitteilung der Paderborner.

Hansa reagierte am Sonnabend auf die Vorwürfe in einer Stellungnahme. "Mit zwei Spielunterbrechungen, erheblicher Sachbeschädigung sowie körperlichen Auseinandersetzungen in Folge dessen es mehrere Verletzte zu beklagen gibt, hat der FC Hansa Rostock in Paderborn für ein beschämendes Bild gesorgt", schrieb der Club auf seiner Website.

"Sie haben volle Gewalt gezeigt." SCP-Geschäftsführer Martin Homberger

Es soll laut Hansa bereits in der Einlassphase zu Auseinandersetzungen mit dem Ordnungsdienst gekommen sein. "In Folge dessen wurde einigen Hansa-Fans der Zutritt verwehrt. Solidarisierungshandlungen anderer Hansa-Fans führten sodann zu einem Einsatz der Polizei und zu nachfolgenden Auseinandersetzungen im äußeren Gästebereich des Stadions und im Gäste-Block", teilte der Club mit.

"Sie haben volle Gewalt gezeigt", äußerte sich Paderborns Geschäftsführer Martin Hornberger empört über das Verhalten von Teilen der mitgereisten Rostocker Anhänger. "Ich bin seit 22 Jahren in verantwortlicher Position beim SC Paderborn 07, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt", fügte er hinzu.

"Fakt ist, dass das Außenbild und die Ereignisse jetzt eine Vollkatastrophe sind, das kann man nicht anders benennen. Die werden auch erhebliche Konsequenzen haben." Hansas Vorstandsvorsitzender Robert Marien

Schäden bei mehr als 100.000 Euro

Die massiven materiellen Schäden schätzt er auf mehr als 100.000 Euro. Dafür soll der Gastverein aufkommen. "Wir werden die Rechnung Hansa Rostock schicken. Wir können ja nichts dafür", sagte Hornberger. Die Mecklenburger haben dem SCP bereits signalisiert, sich an den Kosten für den entstandenen Sachschaden im Stadion zu beteiligen.

Zudem sei Paderborner Angaben zufolge kurz vor Ende der Partie ein Gästefan über einen Zaun in den Sitzplatz-Bereich geklettert und habe dort einen neutralen Zuschauer schwer am Kopf verletzt. Der Mann musste demnach per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Drei Vorfälle binnen weniger Wochen

Der Verein kommt, auch aufgrund seiner Anhänger, einfach nicht zur Ruhe. Schon vergangene Woche hatten im Heimspiel der Rostocker gegen Schalke 04 (0:2) die Fans beider Vereine für mehr als 25 Minuten Unterbrechung durch Tumulte auf der Tribüne gesorgt. Zunächst hatten Schalke-Anhänger eine Plexiglaswand zerbrochen und waren in den Pufferbereich in Richtung Heimfans vorgedrungen, wo sie die Hansa-Fans provozierten. Diese gingen darauf ein und es entwickelte sich eine aufgehitzte Situation, in der sich beide Fanlager mit Pyrotechnik beschossen.

Im Heimspiel zuvor gegen den FC St. Pauli hatten die Hansa-Fans eine Choreographie gezeigt, auf dem mehrere Hochhäuser, darunter das sogenannte Sonnenblumenhaus, zu sehen waren. Die Choreo kann als Anspielung auf die rassistischen Angriffe in Rostock-Lichtenhagen im Jahr 1992 interpretiert werden. Der Verein verteidigte allerdings in diesem Kontext seine Anhänger und sprach "angemeldeten Geburtstags-Choreo" des Fanclubs "Plattenbau Rostock". Ein fader Beigeschmack blieb allerdings auch hier.

"Man sollte jeden Vorfall für sich betrachten, ich möchte ungern diese Vorkommnisse mit anderen vermengen, wo es andere Auslöser gab", sagte Hansas Vorstandsvorsitzender Robert Marien der "Bild". Die öffentliche Wahrnehmung des Clubs habe in den vergangenen Monaten laut Marien massiv gelitten: "Fakt ist, dass das Außenbild und die Ereignisse jetzt eine Vollkatastrophe sind, das kann man nicht anders benennen."

