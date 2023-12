DFL beschließt Investoren-Einstieg Stand: 11.12.2023 14:35 Uhr Die 36 Fußballclubs der 1. und 2. Liga haben im zweiten Anlauf den Weg für den umstrittenen Investoren-Einstieg bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) frei gemacht. Mit 24 Ja-Stimmen kam die Zwei-Drittel-Mehrheit knapp zusammen.

Zehn Clubs votierten gegen den Einstieg, zwei - darunter Zweitligist VfL Osnabrück - enthielten sich. Der erste Versuch, einen Investor ins Boot zu holen, war im Mai gescheitert. Damals wurde die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit verfehlt.

Damals waren viele Clubs nicht mit der Verteilung des Geldes einverstanden. Sie befürchteten die weitere Zementierung der sportlichen Kräfteverhältnisse und die Einflussnahme eines Geldgebers.

Wie hat Hannovers Profiboss Kind abgestimmt?

Spannend dürfte das Abstimmungsverhalten von Zweitligist Hannover 96 sein. Der Mutterverein (Hannover 96 e.V.) hatte Martin Kind, Geschäftsführer der ausgelagerten KGaA, angewiesen, mit "Nein" zu stimmen. Kind gilt aber als Befürworter des Investoren-Einstiegs, sein Abstimmungsverhalten wollte er nicht öffentlich machen. Auf Anfrage der ARD Sportschau nach der Versammlung sagte Kind lediglich: "Es war doch eine geheime Wahl."

Bis zu einer Milliarde Euro sollen erlöst werden

Der neue Plan der DFL sieht vor, sechs bis neun Prozent der Anteile einer DFL-Tochtergesellschaft, in welche die kompletten Medienrechte ausgelagert werden, für 20 Jahre zu verkaufen. Dafür soll es zwischen 800 Millionen und einer Milliarde Euro geben.



Im Idealfall gehen 600 Millionen an die DFL-Zentralverwaltung zur Weiterentwicklung des Geschäftsmodells (Digitalisierung, Streamingplattform, usw.). 300 Millionen erhalten gemäß dem gültigen Verteilerschlüssel die Clubs, um die zunächst entstehenden Medien-Mindereinnahmen auszugleichen. Mit den restlichen 100 Millionen soll ein Vergütungssystem geschaffen werden, das die Clubs belohnt, die zu Werbezwecken ins Ausland reisen.

DFL: "Rote Linien" bei der Mitbestimmung gezogen

Vor der Abstimmung am Montag hatten die beiden DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel die Clubs bei mehreren Gesprächsrunden über die Pläne informiert. Dabei wurden "rote Linien" gezogen. Hoheitsrechte sollen nicht abgegeben werden. Es soll keine "Mitbestimmungsrechte eines Partners in Bezug auf Pflichtspiele im Ausland, Anstoßzeiten oder im Bereich der Spielplanung" geben. Und: "Nach Ablauf der zeitlich begrenzten Minderheitsbeteiligung würden die lizenzierten Rechte automatisch an den DFL e.V. zurückfallen."

